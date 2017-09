VS-Villingen Fast 300.000 Zuschauer in einem Jahr: SÜDKURIER-Video über Villinger Feuerwehr wird zum Youtube-Hit

Am morgigen Donnerstag vor genau einem Jahr hat der SÜDKURIER ein Video vom Ausrücken der Villinger Feuerwehr bei Youtube veröffentlicht. Zwölf Monate später sind die Einsatzkräfte echte Youtube-Stars. Hier gibt's das Video!

Das ist ungewöhnlich, zumal das Video aus einer spontanen Idee heraus entstand, keine Promis darin zu sehen sind und es ohne großen Aufwand produziert wurde. Vielmehr entstand es aus einer spontanen Idee heraus. Der SÜDKURIER war damals zu einem Pressegespräch in der Feuerwache eingeladen. Informationen zum Tag der Feuerwehr sollten ausgetauscht werden. Um die Berichterstattung im Internet lebhaft anzureichern, kam die Idee eines Videos auf. Abteilungskommandant Ralf Hofmann war sofort begeistert und trommelte einige Kameraden zusammen. Eine Stunde später war der Film im Kasten. Das Video dokumentiert, wie ein Einsatz funktioniert, von der Alarmierung bis zum Ausrücken.Und genau dieses Thema weckte offenbar das Interesse vieler Youtube-Nutzer. Das Video verbreitete sich rasant, wurde eifrig geteilt, bewertet und kommentiert. Bis heute sammelte es 768 positive Bewertungen und rund 281.000 Abrufe in 150 Ländern. Die meisten Zuschauer kamen aus Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande, Frankreich und aus der Schweiz. Jeweils einen Abruf gab es in Ländern wie Cabo Verde, Bahamas, Kuba, Sint Maarten, Iran und Madagaskar. 90 Prozent der Zuschauer waren Männer, meist zwischen 18 und 34 Jahre alt.Der 6,24 Minuten dauernde Beitrag wurde im Durchschnitt 2,44 Minuten lang angeschaut, was eine Gesamt-Wiedergabezeit von rund 1,5 Jahren ergibt. Täglich kommen weitere Abrufe hinzu. Um etwa 1.000 Abrufe wächst die Statistik täglich. "An so einen Erfolg habe ich nicht geglaubt", sagt Ralf Hofmann. Immer wieder werde er und seine Kameraden darauf angesprochen. Nicht selten seien es Jugendliche, die sie aus dem Internet kennen.Ob das Video zur aktuell erfolgreichen Situation der Villinger Abteilung beigetragen hat, ist ungewiss. "Wir haben 100 aktive Feuerwehrleute in unseren Reihen", freut sich der Abteilungskommandant. Damit sei die Kapazitätsgrenze erreicht. Neue Mitglieder können nur nach Abgängen aufgenommen werden. Auch die Jugendabteilung erfreut sich großer Beliebtheit. Rund 20 Jugendliche ab zehn Jahren werden ausgebildet. Hier gebe es sogar eine Warteliste, so Hofmann.