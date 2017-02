VillingenSchwenningen Fasnet kommt in Klinik

Schalmeien machen Musik, viele Narren stellen sich und ihr Häs vor

VS-Tannheim (in) Fanfarenklänge und Trommelwirbel – jetzt ging es mal richtig laut zu im ansonsten eher beschaulichen Klinikalltag in Tannheim. Die Villinger Schalmeien mischten die Aula der Nachsorgeklinik in Tannheim auf und im Gefolge stellten weitere zwölf Fasnetvereine sich und ihre Häser vor. Die bunte Mischung nicht nur Villinger Narrenvereine ließ die kleinen Patienten und ihre Familien, die derzeit in Tannheim betreut werden, ein wenig den Alltag und die Krankheit vergessen.

Neben diversen Vereinen aus der Doppelstadt – so hatten die Schwenninger Bären ebenso eine Abordnung geschickt wie die Villinger Meckergilde oder die Fazenendle – waren viele Zünfte der Nachbarschaft vertreten. Aus Bad Dürrheim kamen die Urviecher und selbst aus dem weit entfernten Hardt kamen Mitglieder der Katzenzunft nach Tannheim, um den kleinen Patienten eine Freude zu machen. Mit dabei auch die Warenbachhexen, die Neckarfleckle und die Butterfasshexen. Der Villinger Butzesel war ebenso mit einer Treibergruppe vertreten wie Brigachblätzle, Schindelhansel und Gägsnas. Es war wie ein Fasnetumzug im Kleinen, als die Narren, angeführt von den Schalmeien, den Wandelgang entlang bis in die große Aula zogen, um es dort richtig fetzig anzugehen. Begrüßt wurden die Narren von Freizeitpädagogin Daniela Janz, die den Besuch der Vereine koordiniert hat. Es war bereits der 13. Besuch der Narrenvereine in der Nachsorgeklinik.