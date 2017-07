Villingen Fanfarenzug der Villinger Glonki-Gilde marschiert auf Platz 1

Eifrige Probenarbeit zahlt sich aus beim Landestreffen der Spielmannszüge in Blaubeuren

Beim Landesverbandstreffen der Spielmanns-und Fanfarenzüge in Blaubeuren marschierte der Fanfarenzug der Glonki-Gilde Villingen in der Marschwertung auf Platz 1. In der musikalischen Wertung wurde der zweite Platz belegt. Der Lohn für eifrige Proben waren zwei wunderschöne Pokale. Interessenten treffen sich dienstags und donnerstags ab 20 Uhr in der Südstadtschule. Bild: Gilde