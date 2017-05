Villingen-Schwenningen Familientreffen auf großer Bühne

Trompeter Felix Hirn ist Solist beim Galakonzert der Stadtmusiken, der Villinger hat sich seinen Berufswunsch erfüllt. Am Samstag spielt er mit Vater, Schwester und Schwager in der Tonhalle.

Villingen-Schwenningen – Normale Familientreffen finden im Wohnzimmer oder einem netten Restaurant statt, bei Familie Hirn ist das anders: Sie treffen sich auf der Bühne der Tonhalle und musizieren gemeinsam. Am Samstag, beim großen Galakonzert der beiden Stadtmusiken Villingen und Schwenningen, übernimmt Felix Hirn eine Solistenrolle: Er spielt das Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arutjunjan. Auf der Bühne trifft der Berufsmusiker seinen Vater Jürgen Hirn und seine Schwester Hanna Heil und seinen Schwager Benjamin Heil, die alle bei der Stadtmusik Villingen musizieren. Felix Hirn wusste mit 14 Jahren schon, was er werden will: Trompeter. Konsequent hat der Villinger diesen Wunsch in die Realität umgesetzt und ist seit 2003 Solotrompeter bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herferd. Am Wochenende kommt er für Gastauftritt in seine alte Heimat und freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Familie und alten Freunden. Sein Vater Jürgen ist in Villingen bekannt als Augenarzt und musikalischer Tausendsassa, er spielt Horn, Tuba, Klavier, Saxophon und dirigiert auch.

"Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, schon mein Opa hat Cello gespielt und zuhause hat mein Vater ständig auf dem Klavier gespielt", erinnert sich Felix Hirn an seine Kindheit. Er war auf dem Romäusring-Gymnasium, hat dann gewechselt und 1997 am Hoptbühl-Gymnasium sein Abitur gemacht. Warum er als Achtjähriger gerade die Trompete auserkoren hat, weiß er nicht mehr: "Ich glaube mein Vater hat mal eine mitgebracht", erinnert er sich. Felix Hirn hat erst in der Stadtharmonie gespielt und kam später durch seinen Vater zum Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen.

Um das Ziel zu erreichen, Berufsmusiker zu werden, ist harte Arbeit angesagt: "Schon als 14-Jähriger muss man viele Stunden üben." Später im Studium beträgt die tägliche Probenzeit rund sechs bis acht Stunden: "Einen Pausentag gibt es nicht." Das Studium sei anstrengend und auch in den Semesterferien könne man sich nicht auf die faule Haut legen: "Da habe ich Meisterkurse belegt." Felix Hirn hat das Glück gehabt, er spricht selbst von einem "Sechser im Lotto", eine feste Stelle als Solotrompeter zu bekommen. Nach Stationen im Youth Wind Orchestra der Europäischen Union und am Staatstheater Hannover lebt er mit seiner Frau und den drei Kindern in Herford und arbeitet bei der Nordwestdeutschen Philharmonie. Das ist ein Landesorchester, finanziert zur Hälfte von den Kommunen und den Land. "Wir spielen auch an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen." 130 Konzerte stehen jährlich auf dem Spielplan, mit anderen Engagements ist Felix Hirn bei 150 Konzerten aktiv. "An meinen freien Tag einmal in der Woche unterrichte ich an der Hochschule in Hannover und an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford".

Für Hobbys bleibt da keine Zeit: "Ab und zu reicht es mal für eine Runde Badminton", lacht er. Froh ist Felix Hirn, dass er viel Zeit mit seinen Kindern verbringen kann, da er oft abends arbeitet und tagsüber frei hat. "Mein jüngster Sohn will auch schon Trompete lernen." Aber das sei noch zu früh, man müsse die Zahnbildung abwarten.

Auf den Auftritt in Villingen freut er sich: "Das Konzert von Arutjunjan, ein armenischer Komponist, ist ein romantisches Werk, das in Musikerkreisen sehr populär ist."

Das Galakonzert

Das Galakonzert der beiden Stadtmusiken Villingen und Schwenningen ist etwas ganz Besonderes im Jubiläumsjahr "Aufbruch – Wege in die Zukunft", erstmalig treten sie gemeinsam auf. Gefeiert wird die urkundliche Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen. Das Konzert findet am Samstag, 13. Mai, in der Neuen Tonhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Programm zeigt die ganze Bandbreite symphonischer Blasmusik. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Im Vorverkauf sind die Karten bei allen städtischen Vorverkaufsstellen, bei allen Musikerinnen und Musikern sowie unter www.stadtmusik-villingen.de erhältlich.