VS-Villingen Familienheim für beispielhaftes soziales Engagement geehrt

Die Baugenossenschaft wird unter 400 Unternehmen unter anderem für ihren sozialen Tag im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

Unter 400 Unternehmen wurde die Baugenossenschaft Familienheim bei der Verleihung des Mittelstandspreises in Stuttgart zum "beispielhaften Unternehmen" in Sachen soziales Engagement ernannt, das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Schon im Vorfeld der inzwischen elften Auflage der Preisverleihung sei klar gewesen: der Baugenossenschaft wird nicht nur das Prädikat "sozial engagiert", sondern eine darüber hinausgehende Anerkennung verliehen. Ausschlaggebend war unter anderem, so die Jury, der "soziale Tag", den die Mitarbeiter der Familienheim mit der Stiftung Liebenau im vergangenen Sommer veranstaltet haben. Gemeinsam haben sie die neuen Räume für eine weitere Behindertenwerkstatt der Stiftung renoviert und ein Einweihungsfest gefeiert.

Am Standort Pontarlierstraße lebt man in einer Nachbarschaft, die sich an vielen Stellen in konkreten Projekten niederschlägt. Außerdem stellt die Familienheim jungen Menschen mit Einschränkungen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung und ermöglicht ihnen so ein selbstbestimmtes Leben.

In der Vom-Stein-Straße entstehen demnächst Mietwohnungen, in die zu einem großen Teil Menschen mit Handicap einziehen sollen.

Beim Villinger Stadtlauf am kommenden Sonntag werde man erstmals gemeinsam an den Start gehen. Eindruck habe bei der Jury auch das Programm "Breite Mühle" gemacht, bei dem die Baugenossenschaft kostenlos ihre Geschäftsräume für Gruppen öffnet.