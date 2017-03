Villingen-Schwenningen Falscher Fuffziger bringt 22-Jährigem zwölf Monate Knast ein

Nach einem Drogendelikt wird der Mann in VS-Villingen mit Falschgeld erwischt. Der Mann aus Gambia hat damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Der Staatsanwalt attestiert ihm "geringe Bindung ans neue Heimatland".

VS-Villingen – Ein Jahr Haft ohne Bewährung – so lautet das Urteil gegen einen 22-jährigen Gambier vor dem Schöffengericht. Damit blieb das Strafmaß drei Monate unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten. Dem Angeklagten war zur Last gelegt worden, einen falschen 50-Euro Geldschein in Umlauf gebracht zu haben. Im Oktober 2016, so führte der Staatsanwalt aus, wollte der Angeklagte eine Handykarte für fünf Euro in einem Internetcafé der Villinger Innenstadt erwerben. Ein 50-Euro-Schein war es, mit dem der Angeklagte bezahlen wollte, der sich als falsch erwies.

Bei der persönlichen Befragung durch den Richter erzählte der 22-Jährige, dass er im Frühjahr 2015 über Italien nach Deutschland gekommen sei, heute in Maria Tann lebe und Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalte. Allerdings sei noch kein Bescheid über das Asylverfahren ergangen. Ein Praktikum habe er derzeit bei einem Unternehmen der Stadt, das er gern fortführen würde, erzählte der Mann. Das Unternehmen bescheinigt dem Mann in einem aktuellen Führungszeugnis ein ausgesprochen höfliches Auftreten und stets zuverlässiges Arbeiten.

Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass der Schein, mit dem er bezahlt habe, eine Fälschung war, sagte der 22-Jährige vor Gericht. Genau diese Aussage allerdings stufte Richter Bäumler als „nicht sonderlich glaubwürdig“ ein. So wies der Richter im Folgenden auf eine Bewährungsstrafe des Angeklagten hin, die erlassen wurde, kurz nachdem er nach Deutschland eingereist war. Auch die Aussage, er hätte den Schein von einem Bekannten in Freiburg erhalten, sei nicht glaubwürdig. Bei dieser Feststellung wurde selbst die Anwältin des Angeklagten hellhörig. Denn das passte nicht zu dem, was der Angeklagte ihr zuvor erzählt hatte. Ebenfalls nicht für glaubwürdig hielt der Richter die Schilderung des Mannes, er habe einen 100-Euro-Schein bei der Fahrt nach Villingen von Freiburg gewechselt und dabei den falschen Fünfziger erhalten.

Ob dieses Geld nicht eher von einem Drogengeschäft stamme, das er in Freiburg getätigt hatte, stellte Richter Bäumler die eher rhetorische Frage. Denn immerhin sei er vom Gericht in Mannheim schon vor eineinhalb Jahren rechtskräftig wegen Drogenhandels verurteilt worden. Er habe diese Drogen für den Eigengebrauch gehabt, aber nicht zum Verkauf, verteidigte sich der Angeklagte. Dann sei es wohl ein Fehlurteil gewesen, was ihm da in Mannheim widerfahren sei, stellte Richter Bäumler trocken fest.

Der anschließend aufgerufene Zeuge, Betreiber des Internetcafés, sagte aus, dass er bei dem Kauf eines Handyguthabens über einen Betrag von fünf Euro bei dem vom Angeklagten ausgehändigten großen Schein stutzig geworden sei. Als er diesen untersuchte, forderte der Angeklagte den Schein vehement wieder zurück. Daraufhin habe er den Ausweis des Angeklagten kopiert und die Polizei verständigt. Für dieses Verhalten lobte der Richter den Zeugen ausdrücklich.

Der Staatsanwalt sagte in seinem Schlusswort, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass der Angeklagte bewusst diesen Geldschein in Umlauf bringen wollte. „Er hat diesen Geldschein zusammengerollt unter dem Tisch durchgereicht, der Zeuge hat uns sehr genau geschildert, wie er das gemacht hat, und dass er da ein Auge hat für nervöse Leute, die zu tricksen versuchen“. Und dass der Schein aus einem Drogengeschäft stammt, sei zudem sehr wahrscheinlich, da gerade in diesem Umfeld viel Falschgeld im Spiel sei.

Dass der Angeklagte kein halbes Jahr nach seiner Einreise im Jahr 2015 schon mit Betäubungsmittel straffällig geworden sei und er nun gegen seine Bewährungsauflage verstoßen habe, mache die Glaubwürdigkeit des Angeklagten nicht größer. Angesichts der geringen Bindung des Angeklagten an seine neue Heimat sei eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten angebracht. Die Verteidigerin stellte in den Vordergrund, dass es nur ein „minder schwerer Fall“ und es beim „Versuch des in Umlauf Bringens“ geblieben sei. Sie plädierte für eine weitere Bewährung, von einer „andauernden kriminellen Handlungsweise des Angeklagten“, wie es der Staatsanwalt schilderte, könne keine Rede sein.

Das sahen allerdings die Schöffen und der Richter selbst anders. Ein Jahr ohne Bewährung, hieß es im Urteil, das unmittelbar durch zwei Polizisten, die den Angeklagten noch im Gerichtssaal in Villingen verhafteten, vollstreckt wurde.