Fahrzeugbrand an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen

Am frühen Donnerstagmorgen brannten auf dem Gelände der Polizeihochschule zwei Fahrzeuge.

Nach ersten Informationen meldeten Anrufer gegen 04:45 Uhr einen Fahrzeugbrand auf dem Gelände der Hochschule für Polizei. Sofort rückte die Feuerwehr Schwenningen an die Einsatzstelle aus und fand einen in Vollbrand stehenden Skoda vor. Durch den Brand war auch ein nebenan parkender Mercedes in Flammen aufgegangen. Sofort wurde unter Atemschutz mit dem Löschangriff begonnen. Während der Skoda schnell gelöscht war, gestaltete sich das Löschen des Mercedes schwieriger. Immer wieder entzündete sich Kraftstoff aus dem Tank und lies das Feuer wieder aufflammen.

Mit Schaum wurde diesem dann ein Ende bereitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandstiftung kann ebenso wie eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrzeugen wurden beschlagnahmt und die Einsatzstelle abgesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.