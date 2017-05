Villingen Fahrzeugbrand am Krebsgraben: Fahrerin leicht verletzt

Fahrzeugbrand am Krebsgraben: Fahrerin leicht verletzt

Nur leicht verletzt überstand eine Frau einen Fahrzeugbrand. Sie konnte noch rechtzeitig ihr Auto auf einen Gehweg lenken.

Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Fahrzeugbrand bei der Tankstelle am Krebsgraben. Eine Autofahrerin war mit Ihrem Ford auf der Straße am Krebsgraben unterwegs. Plötzlich bemerkte die Fahrerin das aus der Motorhaube Rauch aufstieg.Geistesgegenwärtig lenkte sie den Wagen auf den Gehweg vor der Tankstelle. Als Sie ausstieg, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Mit einem Feuerlöscher von der Tankstelle wurde der Brand gelöscht, so dass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführen musste. Die Fahrerin wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht.An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Die Polizei Villingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.