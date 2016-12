Villingen-Schwenningen Fahrerflucht: Geparktes Auto an Heiligabend angefahren

Ein geparktes Auto wurde an Heiligabend in der Oderstraße beschädigt. Anschließend floh der Täter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer hat an Heiligabend, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, einen in der Oderstraße nahe der Einmündung Memelstraße abgestellten Ford Focus beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Am Heck des Fords entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Villingen (07721601-0) bittet um Hinweise.