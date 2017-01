VS-Villingen Färberstraße: Anlieger wehren sich gegen Bewirtung

Anlieger in der „Kneipenmeile“ Färberstraße wehren sich dagegen, dass sie nun auch von der rückwärtigen Seite aus der Zinsergasse mit Lärm aus Gaststätten-Außenbewirtschaftung konfrontiert werden.

Anlass ist eine neue Crêperie in der Färberstraße 28, die seit dem Frühjahr im zur Zinsergasse gelegenen Hinterhof tagsüber bewirtet. Für die Nachbarn, so beklagt Anliegerin Claudia Braig, bedeute dies, dass sie von beiden Seiten mit Lärm konfrontiert werden. Bei schönem Wetter nachmittags ungestört in den Garten zu sitzen, sei nicht mehr möglich. Die Anliegerin hat inzwischen einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Denn die Stadt habe die Bewirtschaftung genehmigt, ohne die Anlieger zu befragen.



Der Anwalt geht davon aus, dass die Gestattung nicht rechtens ist, das Baurechtsamt beteuert das Gegenteil. Claudia Braig, die sich vom Amt über Monate hingehalten fühlt, hat inzwischen drei Fraktionsvorsitzende des Gemeinderates eingeschaltet. Diese starten nun eine Initiative, dass künftig keine Außenbewirtschaftung mehr in der Zin-sergasse gestattet wird und die bestehenden zurückgenommen werden sollen.