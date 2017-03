Villingen-Schwenningen Fachzeitschrift zeichnet neuen Helios-Lüfter aus

Schwenninger Unternehmen auf der Messe in Frankfurt dabei

Die Firma Helios Ventilatoren hat sich an der ISH in Frankfurt, der Weltleitmesse für Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und erneuerbare Energien beteiligt. Man habe auch in diesem Jahr wieder neue Akzente im Bereich der energieeffizienten Lösungen gesetzt, so das Unternehmen. Mehr als 200 000 Besucher informierten sich über Neuheiten.



Das Schwenninger Unternehmen präsentierte an zwei Ständen Innovationen von Lüftungssystemen im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung und der technischen Gebäudeausrüstung. Darunter ein neuer Einrohrlüfter, der bis zu 70 Prozent Energie einspare. Auf besonders positive Resonanz stieß das breite Sortiment an kontrollierten Wohnraumlüftung-Systemen. Diese sorgen angesichts zunehmend luftdichter Gebäudehüllen für den gesetzlich geforderten Luftaustausch und verhindern so Bauschäden sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmel.



Paradestück von Helios in diesem Bereich ist das Einzelraumlüftungsgerät EcoVent Verso, das auf der Messe mit dem begehrten Best-of-SHK-Award der Fachzeitschrift Si ausgezeichnet wurde. Helios setzte sich gegen zehn Wettbewerber durch.