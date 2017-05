Villingen-Schwenningen/Berlin FDP: Marcel Klinge jetzt im Bundesvorstand

Der Villingen-Schwenninger Marcel Klinger wurde auf dem FDP-Parteitag am Wochenende in den Bundesvorstand gewählt.

Der 36-jährige Marcel Klinge wurde beim FDP-Parteitag am Samstag in Berlin als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt. Klinge sitzt seit 2014 für die FDP im Gemeinderat und im Kreisrat. Bei der Bundestagswahl im September tritt er für die Liberalen im Wahlkreis Schwarzwald-Baar an. Kurz nach der Wahl am Samstagnachmittag veröffentlicht er ein Foto auf seiner Facebook-Seite – darauf zu sehen ist er gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Darunter steht: "Geschafft! Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung bei meiner ersten Wahl in den FDP-Bundesvorstand."