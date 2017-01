Villingen-Schwenningen Eurojackpot: Zwei Spieler aus Schwarzwald-Baar-Kreis gewinnen jeweils 596.000 Euro

Großes Glück für zwei noch unbekannte Eurojackpot-Spieler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis: Bei der Ziehung am Freitag erzielten sie jeweils einen Gewinn von 596.000 Euro. Am 90 Millionen-Jackpot schrammten die Tipper um Haaresbreite vorbei.

Ein Glückspilz aus Villingen-Schwenningen verzeichnete für die Eurojackpot-Ziehung am Freitag (6.Januar) die fünf Gewinnzahlen 7, 14, 23, 27 und 35. Auch die Zusatzzahl 3 der europäischen Lotterie stand auf seiner Spielquittung. Damit war der Baden-Württemberger auf dem besten Weg, den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Gewinntopf zu knacken. Zum ganz großen Glück fehlte nur die zweite Zusatzzahl.

Der Spielteilnehmer aus der Doppelstadt hatte auf die 4 gesetzt. Im finnischen Helsinki fiel aber die 5 aus der Ziehungstrommel. Statt des Millionenjackpots muss sich der Gewinner mit einem Treffer im zweiten Rang begnügen. Dafür gibt es mit genau 596446,70 Euro aber eine sehr ansehnliche Quote, weil sich auch inder zweiten Gewinnklasse ein Jackpot über knapp 21 Millionen Euro gebildet hatte.

Weiterer Spieler aus Schwarzwald-Baar-Kreis räumt ab

Die gesamte Gewinnsumme wird steuerfrei ausgezahlt. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtgebiet ab. Er ist der Lottogesellschaft noch nicht bekannt. Zum Abruf der Gewinnsumme ist jetzt die gültige Spielquittung entscheidend. Die 90 Millionen Euro aus der obersten Gewinnklasse teilen sich fünf Glücksritter, davon drei aus Deutschland (Berlin, Hessen, Niedersachsen). Das Quintett erhält jeweils 18 Millionen Euro. In der zweiten Gewinnklasse fielen europaweit ganze 35 Treffer an, davon allein sechs in Baden-Württemberg. Zu den sechs Gewinnern zählt ein ebenfalls noch unbekannter Glückspilz, der seinen Spielschein südlich von Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis abgab, hieß es jetzt abschließend von der Lottogesellschaft.