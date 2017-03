Villingen-Schwenningen Esoterikmesse in Villingen: Viel Geheimnisvolles und zwei Staubsaugervertreter

Esoterik- und Gesundheitsmesse bietet allerlei für den Geist – und für den Hund.

Sphärische Klänge vom Band in Dauerschleife, Menschen, die sich eher flüsternd unterhaltend – es ist fast eine andächtige Atmosphäre im Foyer der Neuen Tonhalle zur Esoterikmesse. Nun, es geht ja um die ganzheitliche Gesundheit und Esoterik ist die Lehre des Geheimen. Und wenn es etwas Geheimnisvolles gibt, dann wohl die Gesundheit.

Die moderne Medizin hat Großes geleistet, schafft es, Organe zu verpflanzen und menschliches Erbgut zu verändern. Allerdings hat die Medizin das Krankwerden nicht abschaffen können, schon gar nicht das Sterben.

Doch wenn etwas unvermeidbar ist, dann ist man schnell geneigt, alles Mögliche in dieses Unvermeidliche hinein zu interpretieren, was es einem erlaubt, Trost zu finden. Oder es zumindest erfolgreich in eine andere Ecke des Bewusstseins zu verdrängen. Manche sind dann so verängstigt und beunruhigt von tatsächlichen oder eingebildeten Erkrankungen, dass sie jede Gelegenheit nutzen, um Hilfe zu finden. Und manchmal hilft die Esoterik. Zumindest tut sie so.

Beispielsweise mit einem 56 Kilogramm schweren Kristallschädel, den man ins eigene Wohnzimmer stellt und der mit einer "Seele gefüllt" ist. Olga "Suranah" Meyer hat selbst einen bei sich zu Hause und "er hilft, ohne Fragen zu stellen, nur weil er da ist", versichert sie. Und deshalb verkauft sie heute solche Schädel an ihrem Stand, keine 56 Kilo schwer, aber jeder mit seiner "eigenen Seele", wie sie sagt. Klein wie ein Murmel kosten sie 25 Euro, für große aus Bergkristall sind über 5000 Euro fällig.

Am Nebenstand gibt es traditionelle chinesische Medizin für den vierbeinigen Freund, den Hund. Ob er das wohl zu schätzen weiß? Eine Kartenlegerin, die auch, das betont sie mit vollem Ernst auf ihrem Plakataushang, "aus dem Kaffeesatz liest", ist gerade in ihrem Smartphone versunken.

Dafür ist Xenia in Aktion, eine durch das Fernsehen bekannte Lebensberaterin. Xenia liest die Aura einer Frau, ganz offen, direkt am Tisch. "Du hast eine Seele, aber du lebst im Kopf", "Ja, genau", antwortet die Angesprochene. "Ich spüre, du bist sensibel und hellsichtig", "Ja, ja", "In der letzten Inkarnation warst du eine Kräuterfrau", "Oh, toll". Die nächste Dame, die voll behängt mit allerlei Schmuck den Menschen helfen kann, ist "No-Eyes", eine blinde indianische Schamanin, die "original indianisches Auralesen" anbietet. Zumindest Fotos machen die Leute gern mit ihr.

Am großen Stand einer bekannten Staubsaugermarke sind zwei Herren im Anzug, die hier so gar nicht ins Ambiente passen. Auch sie haben mit Gesundheit zu tun, allerdings ganz profan mit Hausstaub. Die Staubsauger seien, so erzählen die Herren, technologisch auf dem neuesten Stand. Und den kleinen Spezialsauger gibt es zum Messesonderpreis. Na denn. Damit lässt sich jedenfalls auch prima ein Kristallschädel reinigen.