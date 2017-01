VS-Schwenningen Es tropft und zieht im Schulgebäude am Deutenberg

Die größten Mängel

Um den Bürgern der Stadt ein genaueres Bild von der Situation im Schulgebäude zu vermitteln, hat Schulleiter Bernd Ellinger dem SÜDKURIER bei einem Rundgang die größten Mängel genauer vorgestellt.

Jalousien sind ein Problem Eines der größten Probleme für den reibungslosen Unterrichtsbetrieb sind laut Schulleiter Ellinger die in die Jahre gekommenen Jalousien. Rund zehn Schattenspender seien defekt – mal mehr, mal weniger, je nach Jahreszeit und Wetterlage. Zwar würden die betroffenen Jalousien nach und nach repariert, im gleichen Rhythmus jedoch weitere Teile der Anlage ihren Dienst verweigern. Für Schüler ist das insofern problematisch, da sich die betroffenen Unterrichtsräume an sonnigen Tagen extrem aufheizen. Bei Hitze sei das Lüften in einigen Klassenzimmern mit nur einem öffenbaren Fenster ebenfalls schwierig, erklärt der Schulleiter. Die Lehrkräfte selbst stünden häufig vor dem Problem, dass sie Unterrichtsräume, zum Beispiel für Präsentationen, nicht richtig abdunkeln können, so Ellinger. In solchen Fällen würden sie versuchen, Klassenräume zu tauschen.

Windfang für Eingangsbereich Einige Klassenräume sind zu kalt, in anderen klagen Schüler über ein zu warmes Klima. Tatsächlich ließ sich ein Heizkörper in einem Klassenraum mit der bloßen Hand nicht anfassen, so heiß war dieser während dem Rundgang durch das Gebäude. Das lässt sich laut Schulleiter Ellinger auch kaum besser und individuell für jedes Zimmer einstellen. Dafür sei die Heizanlage zu alt. Kalt und zugig ist es auch im Haupteingangsbereich zur Aula. Die Türen dort lassen sich nicht mehr dicht verschließen. Zwischen den Türelementen klafft im geschlossenen Zustand ein fingerbreiter Spalt, durch den die Wärme entweichen und kalte Luft einströmen kann. Das Problem: In unmittelbarer Nachbarschaft des Haupteingangs befindet sich ein beliebter Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten. Hier wünscht sich Ellinger einen Windfang zum Wohle seiner Schüler.

Sorge vor Schimmelbefall Das Schuldach hat vermutlich mehrere undichte Stellen. Bei Regenwetter tropft das Regenwasser im Schulgebäude von der Decke, in Gänge und Klassenräume. Besuchern springen bereits im Eingangsbereich der großen Aula deutlich die großen Wasserflecken ins Auge. Auch über einem Treppenbereich tropft es regelmäßig. Hier bilden sich manchmal richtige Pfützen. Dann besteht Rutschgefahr für Schüler und Lehrer. "Der Hausmeister wischt das immer gleich auf", so Ellinger. Wo genau das Wasser seinen Weg ins Innere findet, ist derweil unbekannt. Dazu müsste man das Dach, auf welchem auch die Photovoltaikanlage installiert ist, genauer untersuchen. Einige Schüler, Eltern und Lehrer befürchten nun, dass durch Feuchtigkeit Schimmel in den Wänden entstehen könnte. Das müsse jedoch erst untersucht werden, so der Schulleiter.