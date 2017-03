Villingen-Schwenningen Erste Grundschule der Doppelstadt im Ganztagsbetrieb

Haslachschule startet nach Umbauten ihr neues Angebot

Die Villinger Haslachschule hatte jetzt einen ganz besonderen Grund zum feiern: Sie hat als erste doppelstädtische Ganztagsschule im Grundschulangebot den Betrieb aufgenommen.

Schulleiterin Gabriele Cernoch-Reich dankte zum Auftakt am vergangenen Samstag allen an der Umsetzung der Idee Beteiligten – das seien neben dem Architekten des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Tobias Walderich, auch alle Lehrkräfte, Hausmeister Rene Zenker und Barbara Eisenmann, Teamleitung Ganztag, gewesen. Es sei nicht immer einfach gewesen, berichtete die Schulleiterin von den Monate langen Umbauarbeiten, dem schwer zugänglichen Kriechkeller unter jenem Gebäude, in dem jetzt die Mensa ist, und von der Feuchtigkeit, die die Umbauarbeiten zusätzlich erschwert hätten. Ganz besondere Erinnerungen habe sie noch an die Anlieferung des Heißestrich, so Cernoch-Reich, was sie in dieser Form noch nie erlebt habe.

Entstanden sind neue Klassen- und Fachräume, eine moderne Mensa, ein Außenbereich, der zum Spielen im Freien einlädt, und Rückzugsorte.

Oberbürgermeister Rupert Kubon sprach in seinem Grußwort von einem Pilotprojekt für die Stadt, dem mit der Klosterringschule und ein Jahr später der Friedensschule weitere Grundschul-Ganztagsangebote folgen werden. Der Bedarf sei da und der Gemeinderat habe hier in ungewöhnlicher Eintracht die politischen Voraussetzungen geschaffen.

An der Haslachschule können Schüler jetzt täglich von 8 bis 16 Uhr (freitags bis 12 Uhr) in der Schule betreut werden, gegen einen separaten Beitrag sei auch eine Betreuung bereits ab 7 Uhr morgens und am Freitagnachmittag bis 16 Uhr möglich. Es wird ein Mittagessen angeboten und auch für die Ferienzeit wird ein ganztägiges Betreuungsangebot geschaffen.

Im Anschluss an die kleine Feier waren Eltern und Freunde der Schule zu einem Tag der offenen Schule geladen. In vielen Klassenzimmern hatten die Schüler Spiele oder Geduld- und Denksportaufgaben vorbereitet, in der Klasse 4a und in der Mensa wurde eine Modenschau der Epochen gezeigt und wer Interesse hatte, der durfte im Forscherraum eine Uhr zusammenbauen.