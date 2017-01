Villingen-Schwenningen Erste Boulder-Halle in Villingen-Schwenningen soll wie geplant eröffnen

Betreiber sieht Missverständnis mit der Stadt ausgeräumt. Upjoy startet dann am 11. Februar den Betrieb

Tim Rothbauer, der sportliche Leiter der neuen Boulderhalle Upjoy, hangelt sich nach oben, doch die letzten Meter muss er mit einem gewaltigen Sprung überwinden. Er explodiert geradezu und erreicht nach drei Anläufen den letzten Griff. Diese Strecke sitzt – für die Fortgeschrittenen. 120 Routen werden es insgesamt, bis 11. Februar. Dann soll die Boulderhalle an der Wilhelm-Binder-Straße in Villingen eröffnen. Dieser Termin ist aus Sicht von Horst-Eckart Göppinger, Geschäftsführer der Sago GmbH und Betreiber der Halle, nicht in Gefahr. Informationen aus dem nichtöffentlichen Teil des Technischen Ausschusses, es fehle die Baugenehmigung, beruhten auf einem Missverständnis, inzwischen habe sich "alles geklärt". Nach einem erneuten Gespräch mit der Stadtverwaltung "gehe ich davon aus, dass einer Eröffnung nichts im Wege steht", berichtet Göppinger weiter. Diese Darstellung wollte Oxana Brunner, Sprecherin der Stadt, nicht bestätigen. "Zu laufenden Verhandlungen geben wir keine Auskunft", erklärt sie auf Anfrage.

Über 500 Quadratmeter große Halle

Bouldern ist Freiklettern ohne Sicherung und boomt derzeit in Deutschland. Inzwischen entwickelt sich eine "Szene", die Tim Rothbauer im Schwarzwald kennt, denn er selbst ist ein begeisterter Freikletterer und stellvertretender Vorsitzender des deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald, im Hauptberuf Küchenleiter bei der St. Georgener Altenhilfe. Er geht davon aus, dass für dieses Kletterangebot in der Doppelstadt ein Bedarf besteht, wenn er die Entwicklung in anderen Städten betrachtet. Er hält durchschnittlich 50 Sportler pro Tag für eine realistische Kalkulation, wobei die etwas über 500 Quadratmeter große Halle bei Wettbewerben, auch die sind geplant, und in Stoßzeiten sicher bis zu 150 Kletterer aufnehmen könnte.

Zu voll sollte es aber auch nicht werden, betont Rothbauer. Neben dem Boulderbereich mit zwei freistehenden Blöcken und sechs Sektoren mit einer Höhe von bis zu 4,50 Metern ist auf etwa 100 Quadratmetern ein gesicherter Kletterbereich in der Mitte der Halle vorgesehen. Hier wird in einer Plexiglas-Wand im sogenannten Toprope bis 8,50 Meter hoch geklettert, außerdem können drei Selbstsicherungen genutzt werden.

Grundsätzlich kann jeder frei klettern – selbst Senioren. Es sei ein Sport, der Dynamik und Kraft gleichermaßen fordert, berichtet der Chef-Routenbauer Ingo Kuttler. Wer sich nicht mehr halten kann, rollt sich über die 30 Zentimeter dicken Matten, die den gesamten Hallenboden bedecken, ab. Besucher können sich in der Halle über die Kletterregeln des Alpenvereins informieren, Anfänger werden Schnupperkurse angeboten, bereits zum ersten Mal am Eröffnungstag. Auch Schulklassen zeigen bereits Interesse, wie erste Anfragen beweisen. Der Sport sei oft gesellig, berichtet Rothbauer, denn meist kämen kleine Gruppen, die über die richtige Route debattieren. Sechs Schwierigkeitsgrade bietet die Halle, die Routen werden auch immer wieder neu gelegt. Die Routenbauer planen mit viel Liebe zum Detail, so gibt es zum Beispiel eine Partner-Route, wo sich die Kletterer unter einem grünen Herzen treffen.

Eingang durch das Injoy

Der Haupteingang erfolgt direkt über das Fitnessstudio Injoy. Doch Boulderer müssen dort nicht Mitglied sein, die zwei Angebote sind voneinander getrennt, erklärt der technische Leiter Dirk Bartels. Damit ist das Upjoy die erste kombinierte Boulder-Kletterhalle in der Doppelstadt. In Schwenningen im Industriegebiet Dickenhardt wird derzeit noch der Bau einer zweiten Halle geprüft, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, erklärt der Initiator und Unternehmer Thomas Kohler aus Zimmern ob Rottweil. Doch selbst wenn in wenigen Jahren in Schwenningen eine zweite Kletterhalle steht, sieht es Rothbauer sportlich. In anderen Städten liegen solche Hallen nur wenige Kilometer voneinander entfernt – und es funktioniere.

Der Eintritt

Die neue Halle öffnet von Montag bis Mittwoch sowie Freitag von 8 bis 23 Uhr, Donnerstag von 8 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 19.30 Uhr. Die Tageskarte kostet zehn Euro (ab 18). Günstigere Tarife gibt es für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten sowie Familien. Mitglieder des deutschen Alpenvereins erhalten eine Ermäßigung. An der Eröffnungsfeier, 11. Februar, ist der Eintritt frei. Von 10 bis 14 Uhr wird offenes Bouldern angeboten, 14 bis 15 Uhr wird offiziell eröffnet, von 15 bis 15.30 Showklettern, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr offenes Bouldern.