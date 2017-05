vor 1 Stunde Redaktion VS-Villingen Erstaufnahmestelle: Koffer und Reisetaschen für Flüchtlinge benötigt

Um den Transfer der Flüchtlinge in die Anschlussunterkünfte besser bewältigen zu können, sind die Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Villingen auf Spenden angewiesen.