Villingen-Schwenningen Erneutes Bangen um neuen Kunstrasenplatz für den BSV

Diskussion entbrennt bei Haushaltsberatung: Die CDU will den Platz sofort in Angriff nehmen. Die Stadt will erst das Konzept des Sportverbands abwarten.

Die CDU will den Umbau des BSV-Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz noch in diesem Jahr vorantreiben. 90 000 Euro sollen dafür in den Haushalt 2017 eingestellt werden. 540 000 Euro für 2018. In der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch soll über den Antrag abgestimmt werden. Fakt ist: die 2015 in den Haushalt eingestellten 80 000 Euro für den Umbau des BSV-Platzes wurden bei den Haushaltsberatungen 2016 wieder gestrichen – zugunsten des Kunstrasenplatzes für den VfB Villingen.

"Die Enttäuschung in Schwenningen ist unheimlich groß", so Bernd Hezel (CDU). "In Villingen wird bereits der dritte Platz gebaut und dort spielen sie weiter im Schlamm." Mit ihrem Antrag stand die CDU bei den Haushaltsberatungen jedoch alleine da. Edgar Schurr (SPD) sagte: "Wir wissen um die Zustände." Dennoch wolle man das Gesamtkonzept des Sportverbandes abwarten. So auch der Grundtenor der Verwaltung: Man wolle die neu aufgebaute Zusammenarbeit mit dem Verband nicht gefährden. Die Maßnahme, so OB Kubon, sei zweifelsfrei sinnvoll. Ebenfalls sinnvoll sei jedoch, das Konzept des Sportverbandes abzuwarten und auf dessen Grundlage eine endgültige Entscheidung zu treffen. Auch von den Freien Wählern kam Widerstand gegen den Vorschlag der CDU. Bevor der Sportbeirat nicht grünes Licht für den Umbau gebe, seien sie nicht bereit, den Antrag zu unterstützen, so Ernst Reiser.

Bereits beim Ausbau des DJK-Platzes Ende 2015 hatte sich der Sportverband missachtet gefühlt, schließlich habe man sich zuvor im Sportbeirat darauf geeinigt, die Priorität im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes auf die Schulturnhallen zu legen. Davon war im Konzept, das dem Gemeinderat schließlich vorgelegt wurde, jedoch keine Rede gewesen.

Andere Kunstrasenplätze

DJK: Im November 2015 konnten, nach knapp dreimonatiger Bauzeit, auf dem neuen Kunstrasenplatz des DJK im Friedengrund die ersten Spiele stattfinden. 750 000 Euro kostete der Platz, 110 000 Euro davon erbrachte der Verein in Eigenleistung.

VfB: Nach dem Neubau des DJK hatte auch der VfB Anspruch angemeldet. Mit knapper Mehrheit wurde 2016 dafür gestimmt, dass der Hartplatz des VfB Villingen am Friedengrund zu einem hockey- und fußballtauglichen Kunstrasenplatz ausgebaut wird. (ang)