Villingen-Schwenningen Erneuter Aufreger um umstrittene Waldstraßen-Sanierung

Die Bauarbeiten werden in Villingen im Sommer fortgesetzt. Wird Teilstück ab Richthofenstraße vorgezogen?

Die gute Nachricht zuerst: Im Sommer setzt die Stadt die Sanierung der Waldstraße fort. Das bestätigte eine Stadt-Sprecherin auf Anfrage. Die Frage ist nur – wo? Denn tatsächlich prüft das Bauamt derzeit, ob der nächste, der zweite Bauabschnitt, von der Richthofenstraße aus begonnen wird.

Damit würde die Stadt ihre bisherige Planung umkehren. Die sah vor, dass der zweite Bauabschnitt von der Prinz-Eugen- bis zur Pontarlierstraße verläuft. Der letzte Teilabschnitt hätte dann den Bereich von der Pontarlier- zur Richthofenstraße abgedeckt. Bei den Anwohnern am Ende der Waldstraße sorgt die Nachricht natürlich für Freude, die im mittleren Bereich sind enttäuscht. "Noch ist nichts entschieden", beruhigt Sprecherin Madlen Falke die Gemüter. "Wir werden das Ergebnis frühzeitig bekannt geben."

In die Karten blicken, lässt sich die Stadt allerdings nicht. Auf die Frage, warum nun eine Kehrtwende bei den bisherigen Sanierungsabschnitten überhaupt ins Auge gefasst wird, blieb Falke eine Antwort schuldig. "Bei der Prüfung spielen mehrere Faktoren eine Rolle." Ob die zur Richthofenstraße hin maroderen Kanäle ein ausschlaggebender Faktor sein könnten, ließ Falke offen. Selbst wenn die Reihenfolge nun umgekehrt wird, hoffen die Anwohner im mittleren Bereich auf einen zügigen Fortgang, denn sonst bliebe die Sanierung erst einmal Flickwerk. Auch für den CDU-Stadtrat Dietmar Wildi, einer der Verfechter eines zügigen Weiterbaus, ist die Prüfung neu. Es müsse schon ein guter Grund vorliegen, denn ansonsten mache die Fortführung der Sanierung von der Richthofenstraße aus keinen Sinn.

Die Erneuerung der Waldstraße hat sich in Villingen-Schwenningen inzwischen zum Politikum entwickelt. Die einzige Kopfsteinpflaster-Straße außerhalb des Stadtkerns soll deswegen erneuert werden, weil sich inzwischen viele Schlaglöcher gebildet haben. Kostenpunkt: rund 3,5 Millionen Euro. Das ist einigen zu teuer, vor allem weil in der Stadt noch viele, in den Augen der Kritiker wichtigere Verbindungen marode sind. Ursprünglich war sogar daran gedacht, die Sanierung nicht fortzuführen, was am Widerstand von Freien Wählern und CDU gescheitert war. Die Anwohner selbst nervt es ebenfalls. Ihr Argument: Da in den fünfziger Jahren französische Panzer diese Strecke oft vom Bahnhof aus nutzten, der Bund für diese Schäden durch Militärfahrzeuge bereits Zuschüsse gegeben hatte, sollten diese Gelder für die Erneuerung genutzt werden.

Die Stadt ist mit den Arbeiten gegenüber den ursprünglichen Planungen um mindestens zwei Jahre in Verzug. Beim bisherigen ersten Bauabschnitt wurden nicht nur die Fahrbahndecke erneuert, sondern auch Hausanschlüsse, Strom- und Wasserleitungen. Zudem wurden die Kanäle ausgebessert.

Die Erneuerung

Seit 2008 wird über die Sanierung der Waldstraße gestritten. 2014 wurde mit dem ersten Bauabschnitt vom Benediktinerring bis zum Eisweiher begonnen. Neben der Erneuerung der Straßendecke und von Kanälen geht es auch um einen Austausch von Kabeln. Ob das Projekt 2018 beendet wird, ist ebenfalls noch offen.