Villingen-Schwenningen Ermittler finden Erstaunliches bei Unfallopfer auf Moped

Schwerer Unfall am Samstag zwischen Überauchen und Tannheim. Ein 28-Jähriger wird von einem Auto auf seinem Zweirad umgefahren, doch damit geht die Misere erst richtig los.

Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer am frühen Samstagabend auf der Kreisstraße vor Tannheim einen Mopedfahrer übersehen und umgefahren. Der 28-jährige Mann mit dem Zweirad wurde dabei erheblich verletzt und musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden.



Der 54-jährige Fahrer eines VWs wollte gegen 19.20 Uhr auf der Strecke zwischen den beiden Gemeinden nach links in einen Waldweg abbiegen. Dabei übersah er das aus Richtung Tannheim entgegenkommende Leichtkraftrad und stieß frontal mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer stürzte. Hinter dem Moped fuhr ein VW Polo, dessen 19-jähriger Fahrer nach links auszuweichen versuchte. Mit der Beifahrertüre seines Kleinwagens streifte er noch das Heck des anderes Volkswagens. Er konnte aber immerhin einen Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad vermeiden.



Bei dem Unfall wurde der Mopedfahrer schwer, der Unfallverursacher leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das am Moped angebrachte Kennzeichen gestohlen und das Zweirad auch nicht zugelassen ist. Zudem hat der schwer verletzte Leichtkraftradfahrer keine gültige Fahrerlaubnis.