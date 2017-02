Villingen-Schwenningen Erinnerung in Scheiben

Villinger Narrenbaum soll zersägt und die Scheiben als Erinnerung an das tolle Zähringer Narrentreffen für einen guten Zweck verkauft werden.

VS-Villingen (est) Was geschieht eigentlich mit dem Narrenbaum in Villingen, der zum Zähringer Narrentreffen aufgebaut wurde? Anselm Säger, der neue Zunftmeister der Historischen Narrozunft, hat sich über die weitere Verwendung des Baums bereits Gedanken gemacht, wie er auf Nachfrage bestätigte.

Ihm schwebt eine Gemeinschaftsaktion von Narrozunft Villingen mit den Schwenninger Ziegelbuben vor, die den Baum fachgerecht aufgestellt haben. "Wir wollen den Baum umsägen und in Scheiben schneiden", erklärte Säger. Die Baumscheiben sollen mit der Inschrift "Zähringer Narrentreffen 2017" versehen und als Erinnerungsstück an ein tolles Wochenende für einen guten Zweck verkauft werden. Die Aktion soll eine Woche nach der Fasnet, am Samstag, 11. März, stattfinden. Näheres will die Narrozunft noch mitteilen.