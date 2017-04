Villingen-Schwenningen "Erinnere fast an DDR-Zeiten": SPD kritisiert KGSt-Gutachten

Zu bürokratisch und zu unsicher seien die Prognosen und Handlungsempfehlungen der KGSt in ihrem Gutachten beim Thema Wohnungsbau in VS, das kritisiert die SPD in einer Stellungnahme.

Die SPD lehnt sich gegen den von der Kommunalen Gemeinsschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) formulierten Vorschlag auf, in regelmäßigen Abständen, Bedarfserhebungen und -analysen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Bauvorhaben durchzuführen. Die damit verbundene "Ausrichtung des zielgruppenspezifischen beziehungsweise des sozialräumlichen Angebots", klinge, so die SPD nach einer Planungsgläubigkeit, "die fast an DDR-Zeiten erinnert".

Mit all diesen Planungsaufträgen an private Büros werde letztlich keine einzige Wohnung gebaut. Und falls die Zahlen je vorliegen: Wer baue dann die Wohnungen gemäß Plan? Die KGSt, so kritisiert die SPD, scheine vergessen zu haben, "dass wir auch im Bereich Wohnungsbau in einem marktwirtschaftlichen System stehen".

Zu unsicher seien die Zahlen, auf denen die Prognosen für den Bevölkerungszuwachs bis 2030 fußen. Die KGSt prognostiziert dmenach in ihrem Gutachten 2500 zusätzliche Einwohner im mittleren Szenario und 5500 im Maximalszenario. Das Potential an Bauvorhaben, so schätzt die KGSt, beträgt bis 2030 etwa 2700 Wohneinheiten.

Dieses Potential ist in VS schon heute vorhanden, so die SPD. Das Amt für Stadtentwicklung gehe auf der Grundlage der bestehenden und geplanten Bebauungspläne davon aus, dass schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren etwa 2500 neue Wohneinheiten entstehen könnten. Natürlich gebe es Unsicherheiten bei Zukunftsprognosen, so die SPD.

Die KGSt schreibe an anderer Stelle zu Recht: „Die Schwierigkeit einer Planung und somit der Gestaltung von Zukunftsszenarien liegt darin, dass die Zukunft unsicher und offen ist.“ Beim Wohnungsbedarf der Zukunft stelle sich aber schon allein die Frage: Wird es dabei bleiben, dass die Durchschnittsbelegung bei 2,1 Personen pro Wohnung liegt oder die Belegung steigen oder fallen wird?