Villingen-Schwenningen Ergreifendes Ereignis in Villinger Pfarrei Bruder Klaus

Stefan Jaskolla feierte in seiner Heimatpfarrei den ersten Gottesdienst als Priester. 14 Pfarrer und eine riesige Gästeschar waren dabei

In Freude und Dankbarkeit feierte am Samstag die Pfarrei St. Bruder Klaus die "Primiz" von Stefan Jaskolla, der am Sonntag zuvor im Freiburger Münster zum Priester geweiht wurde. Sein erster Gottesdienst in seiner Heimatgemeinde ("Primitz") wurde zu einem ergreifenden Erlebnis sowohl für die Gemeinde, als auch für die zahlreichen Gäste von Nah und Fern in der voll besetzten Kirche.

Die Begrüßung im Festgottesdienst durch Dekan Josef Fischer galt zunächst dem Neuprieste und seinen 14 mitfeiernden Priestern, die sich rings um den Altar versammelt hatten. Zur musikalischen Umrahmung des Festgottesdienstes war eigens der Chor „Crescende“ unter Leitung von Julia Wendlinger aus Mics bei Hall in Tirol angereist, bei dem Stefan Jaskolla, während eines Vorbereitungsjahres in einem Behindertenheim, als Gastsänger mitgesungen hatte.

Dekan Fischer wünschte dem neu geweihten Priester eine unerschütterliche Kraft und die Bereitschaft, suchenden Menschen jederzeit Rede und Antwort stehen zu können, so wie es zuvor im Tagesevangelium zu hören war. An der Orgel spielte und begleitete Organist Andreas Rütschlin mit festlichen Intonationen und frohen Liedern.

Beim anschließenden festlichen Empfang im Gemeindehaus musste kräftig improvisiert werden, um die zahlreichen Gäste unterzubringen. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Uschi Warrle dankte allen Mitwirkenden für die Gestaltung des inzwischen so selten gewordenen Festes. Als Erinnerung an diesen Tag überreichte sie dem Primizianten einen Bildband der Bruder-Klaus-Kirche, signiert mit zahlreichen Unterschriften von Mitfeiernden. Namens der Pfarrei begrüßte Pfarrgemeinderat Ludger Trilken die zahlreichen Gäste. Die Gemeinde sei stolz auf diesen jungen Priester. Stefan Jaskolla bedankte sich mit warmherzigen Worten bei all seinen geistlichen Begleitern und den zahlreichen Helfern, die ihm so ein fröhliches Fest bereitet hatten. Abschließend lud er noch zur Dankandacht ein, in der er jedem Einzelnen durch persönliche Handauflegung den Primiz-Segen erteilte.