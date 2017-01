VS-Villingen Erfolgreiches Projekt in Bruder Klaus: Mahlzeit für- und miteinander

Erfolgreiches Projekt in Bruder Klaus: Mahlzeit für- und miteinander

Die 101. Mahlzeit hat am Donnerstag im Gemeindesaal Bruder Klaus stattgefunden. Nicht nur die Organisatoren sind vom Erfolg der Veranstaltung beeindruckt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine geniale Idee wird derzeit jeweils am 1.und 3. Donnerstag im Monat im Gemeindesaal Bruder Klaus im Goldenbühl umgesetzt: Eine gemeinsame Mahlzeit für Menschen, die nicht alleine in ihren Wohnungen zu Mittagessen wollen. Jung und Alt sitzt an liebevoll gedeckten Tischen und ein frisch zubereitetes Mittagessen erfreut die rund 80 Anwesenden. Von einer "gefräßigen Stille" während des Essens ist kaum etwas zu spüren. Es wird erzählt, diskutiert und politisiert.