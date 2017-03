Villingen-Schwenningen Erfolgreiche Sportler als Aushängeschild für die Doppelstadt

Mehr als 126 Einzelsportler und 23 Mannschaften wurden bei der Sportlerehrung ausgezeichnet. Aufgelockert wurde der Ehrungsmarathon in der Villinger Tonhalle durch unterhaltsame Tanzeinlagen.

Villingen-Schwenningen – Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte hatten sich am Montagabend in der Neuen Tonhalle in Villingen versammelt, um die Sportlerehrung zu erleben. Pünktlich um 18 Uhr betraten die jungen Damen des Juniorteams des MMC Twirlingsport Villingen-Schwenningen die Bühne und eröffneten den Abend zu sphärischen Klängen in ihren grün-schwarz glitzernden Kostümen mit einem akrobatischen Tanz.

Oberbürgermeister Rupert Kubon dankte allen, die ihre Lieben zu dieser Auszeichnung begleitet hatten. Kubon betonte, dass er sich über die vielfältigen Sportangebote in dieser Stadt freue und den Sport als Standortfaktor in Villingen-Schwenningen sehe. Es sei wichtig, so Kubon, auch die Jugend früh an das Gefühl des Erfolgs und des Engagements heranzuführen. Hier würde ein wichtiger Beitrag zum Sozialverhalten der Jugend und der Gesellschaft im allgemeinen geleistet. Diese erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sehe er als überregionales Aushängeschild für die Doppelstadt.

Daniel Fleig, Vorsitzender des Sportverbandes Villingen-Schwenningen, dankte für die Unterstützung der Stadt bei der Organisation dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung. Er äußerte seine Anerkennung und seinen großen Respekt gegenüber den 126 Einzelsportlern und den 23 Mannschaften, die mit ihren Leistungen diese Ehrungen mehr als verdient hätten. Zwischen den Ehrungen der erwachsenen und jugendlichen Sportler wurde der knapp eineinhalbstündige Ehrungsmarathon mit Tanzeinlagen aufgelockert. Während die Turngemeinschaft Schwenningen mit ihrer Formation „Black Zone“ und einer energiegeladenen Tanzeinlage dem ein oder anderen männlichen Athleten den Schweiß auf die Stirn trieb, lebten die Damen des Turnvereins Villingen von „M & Double U“ die Leidenschaft für den Boxsport tänzerisch aus.

Mit passender Sportkleidung und stilisierten Boxhandschuhen ging es auf der Bühne heiß her. Die „Dance Crew“ des FC Weilersbach setzte auf Rockabilly und begeisterte in entsprechenden College-Jacken und flotten Schritten das Publikum. Eine der geehrten Sportlerinnen war Lea Will. Die Neunjährige betreibt seit vier Jahren den Karatesport im Verein Karate Dojo Shintaikan Villingen und wurde für ihre überdurchschnittliche Leistung mit der Bronzeplakette der Stadt ausgezeichnet. Sie erreichte bei den baden-württembergischen Meisterschaften einen zweiten Rang in der Kategorie Kumite – Mädchen – Einzel – 25 kg – Jahrgang 2008. Stolz präsentiert das Mädchen die Urkunde und die Bronzemedaille. „Karate liegt ihr im Blut“, so ihr Patenonkel stolz. Großeltern und Eltern begleiteten den besonderen Moment für Lea.

Sportlerehrung

Die Stadt Villingen-Schwenningen und der Sportverband Villingen-Schwenningen ehren jedes Jahr Sportler bzw. Mannschaften, die für einen dem Sportverband angeschlossenen Verein starten und Erfolge erringen durch Verleihung einer Ehrenplakette bzw. eines Pokals, jeweils verbunden mit einer Urkunde. Eingeschlossen in die Ehrung werden Mannschaften der Schulen aus Villingen-Schwenningen, die sich am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beteiligen. Dieses Jahr wurden 126 Einzelsportler sowie 23 Mannschaften, davon zwei Schulmannschaften ausgezeichnet. Die Auszeichnungen vergeben der Vorsitzenden des Sportverbandes und der Oberbürgermeister. (swg)