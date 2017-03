Villingen-Schwenningen Entscheidung über die Trägerschaft des geplanten Jugendkulturzentrums VS

Ausschuss soll am 9. März über die Organisation der beschlossenen neuen Jugendeinrichtung in Villingen-Schwenningen entscheiden

Im politisch brisanten Thema Jugendkulturzentrum VS wird am Donnerstag, 9. März, im Jugenhilfeausschuss der Stadt über die Trägerschaft der Einrichtung und beschlossen.

Die stimmberechtigen Mitglieder des Ausschusses sollen zwischen zwei möglichen Trägervarianten entscheiden. Die Variante I wäre die Bildung eines Trägerverbundes. Eine Mitwirkung in diesem Verbund könnten sich das Jugendförderungswerk, die Arbeiterwohlfahrt VS sowie der Malteser Hilfsdienst vorstellen. Dies ist schon seit Monaten bekannt. Die Alternative dazu wäre, so heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt, eine Ausschreibung der Trägerschaft. Bei einer Ausschreibung könnte sich wohl auch die "Pro Kids-Stiftung" des Schwenninger Unternehmers Joachim Spitz bewerben, die einen Trägerverbund als zu kompliziert ablehnt.

Einige sind sich nach Darstellung der Stadt alle, dass eine intensive Beteiligung von Jugendlichen besonders wichtig sei. Die Entscheidung in der Trägerfrage ist nach Feststellung der Stadt die Voraussetzung, alsbald einen Geschäftsführer für das Jugendkulturzentrum einzusetzen. Dieser sollte sich einarbeiten, bevor der geplante Neubau am Klosterhof fertiggestellt ist.