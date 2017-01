Villingen-Schwenningen Entscheidung über Schwenninger Bahnhof fällt im Februar

Gemeinderäte in Villingen-Schwenningen müssen entscheiden, ob Stadt Vorkaufsrecht wahrnimmt. Knackpunkt sind Vorplatz und Parkflächen sowie Durchgangsrechte

Das letzte Wort über den Schwenninger Bahnhof ist noch nicht gefallen. Das soll jetzt am 8. Februar in einer nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses geschehen. Dann müssen die Gemeinderäte entscheiden, ob die Stadt doch ihr Vorverkaufsrecht wahrnimmt. Im Wesentlichen geht es dabei um Durchgangsrechte zum Bahngleis, um die Nutzung von Vorplatz und Park-and-Ride-Flächen.

Wie berichtet kaufte eine Gastronomie-Gesellschaft mit Wirt Jan-Christoph Uhl die Immobile. Das Vorkaufsrecht der Stadt wurde aber nicht ausgehebelt. Derzeit prüft sie, wie am wirkungsvollsten Durchgangsrechte und die Nutzung des Vorplatzes geregelt werden können, berichtet die stellvertretende Sprecherin der Stadt, Madlen Falke. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten: Die Stadt kauft doch noch den Bahnhof und verkauft oder vermietet die zwei Immobilien (die Gastronomien Ostbahnhof und Expressguthalle) weiter – oder es bleibt, wie es ist. Damit bliebe die Gastro-Gesellschaft Eigentümerin.

Knackpunkte sind neben dem Durchgangsrecht zum Bahngleis die Park-and-Ride-Plätze sowie der Vorplatz mit der Freibewirtschaftung im Sommer. Offensichtlich will die Stadt sicherstellen, dass sich auch Uhl an die Satzung halten muss. Die legt genau fest, wie die Freibewirtschaftung auszusehen hat, dass beispielsweise Einhausungen oder Podeste nicht erlaubt seien. Wäre die Gastro-Gesellschaft Eigentümerin, wäre sie nicht an diese restriktiven Vorgaben gebunden. Auch über die Parkplätze möchte die Stadt verfügen, da in diesem Bereich ohnehin Parkplatznot herrscht.

Zuletzt hat sich die CDU bei ihrer Klausurtagung gegen einen Kauf durch die Kommune ausgesprochen, sie sollte die Wegerechte vertraglich absichern, aber die Parkplätze beim Café Ostbahnhof und den Vorplatz dem Erwerber für seine Belange überlassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Diese Position bestätigte Fraktionssprecherin Renate Breuning auf Anfrage, es gebe dafür bei den Christdemokraten eine klare Mehrheit. Alle für die Stadt wichtigen Punkte könnten mit einem Vertrag geregelt werden, ein Kauf sei nicht notwendig. Sie warnte, die Park-and-Ride-Plätze der Stadt zuzuschlagen, Uhl benötige sie, sonst dürfe er gar keine Gastronomie öffnen. Auch die Freibewirtschaftung mit ihrem "Campus-Flair" möchte sie erhalten. Zudem schlägt sie vor, sich das Vorkaufsrecht für die Zukunft zu sichern. Sollte die Immobilie in einigen Jahren wieder auf dem Markt sein, dann könne die Stadt neu entscheiden.