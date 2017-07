Villingen-Schwenningen Enten am Villinger Eisweiher werden zum Problem

Angler und Stadt sehen beliebte Fütterung durch Passsanten kritisch. Zustand des Gewässers hat sich weiter verschlechtert

VS-Villingen – Man kennt das: Die Großeltern gehen mit ihren Enkeln ans Wasser und füttern Enten. Ein typisches Bild. Die Kinder lernen den Umgang mit Tieren und lernen deren Lebensraum kennen. Die Großeltern machen den Kindern damit eine Freude. Gegen eine Scheibe Brot ist doch nichts einzuwenden, denken die meisten. Doch was passiert, wenn die Fütterung überhandnimmt und es nicht bei einer Scheibe Brot bleibt, zeigt ein Blick an den Gewässern. Die Enten laufen den Menschen hinterher, anscheinend schon so daran gewöhnt, gefüttert zu werden. Doch zum einen können sie sich am Weiher selbst ernähren und zum anderen ist die Nahrung für sie ungesund. Zudem leidet die Wasserqualität und die Fische bekommen zu wenig Sauerstoff. Am Eisweiher prangern Schilder mit der klaren Aussage "Enten füttern verboten!" und einem Text zur Begründung. Doch was sagen die Verantwortlichen und die Bürger zu diesem Problem? Der SÜDKURIER hat nachgehakt.

Das sagt die Stadt: Im vergangenen Jahr wurden bereits Verbotsschilder angebracht, sagt Pressesprecherin Madlen Falke. Der kommunale Ordnungsdienst kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Fütterung am Weiher. Auf frischer Tat ertappt, müssen die betreffenden Personen mit "einem Bußgeld rechnen", sagt Falke. Jedoch sei das vorrangige Ziel, "Aufklärungsarbeit zu leisten". Die Menschen sollen zuvorderst über ihr Fehlverhalten belehrt werden. Dieses weniger strenge Vorgehen gehe zudem auf den Wunsch des Gemeinderats zurück. Sollten jedoch mehrfach die gleichen Personen erwischt werden, werde man strenger vorgehen. "Die Menschen denken sie tun etwas Gutes, die Tiere sind jedoch versorgt und die natürlichen Ressourcen sind vorhanden", sagt die Pressesprecherin.

Das sagt der Experte: Christian Föhrenbacher, Vorstand der Anglergesellschaft Villingen, sieht das Problem bei "wenigen schwarzen Schafen". Denn "das Problem sind nicht die Mutter oder Oma mit ihrem Kind und einer Scheibe Brot, die verfüttert wird". Es gebe einige Personen, die tütenweise Brot füttern. "Diese Personen sind beratungsresistent, ich habe sie persönlich schon mehrmals angesprochen", sagt Föhrenbacher. Das Problem beobachte er schon länger am Eisweiher. Leider sei die Situation an einigen Brücken an der Brigach vergleichbar. Durch das Füttern verlieren die Tiere die Fähigkeit zur selbständigen Nahrungssuche. Als Pächter des Eisweihers "begrüßen wir jegliche Maßnahme, die zur Verbesserung führt."

Die angebrachten Schilder seien "für viele nicht lesbar oder verständlich", sagt Föhrenbacher. Er wünscht sich daher ein "einfaches Schild". Der Zustand des Weihers hat sich aus Sicht des Anglervereins "in den letzten Jahren verschlechtert", sagt er. Noch seien die Messungen grenzwertig, "aber im Vergleich zu sechs Jahren zuvor haben sich Wasserqualität und Sauerstoffgehalt verschlechtert". Das gelte vor allem für die Sommermonate. Der Weiher wird vom Verein als natürliches Aufzuchtsbiotop für heimische Fischarten genutzt, von Zeit zu Zeit abgelassen und ein Teil der Fische in andere Gewässer umgesetzt.

Das sagen die Bürger: Ein Passant, der rund zehn Enten mit einem Brötchen füttert, ist sich seiner Schuld bewusst. "Im Grunde ist es blödsinnig", sagt er. Doch von dem einem Brötchen werde schon nichts passieren. "Ich beobachte aber oft Leute, die hier mit großen Mengen füttern, das ist nicht Ordnung." Die Tiere werden dadurch faul, obwohl die Natur ihnen doch alles gibt. "Es ist mit Sicherheit vielen auch gar nicht bewusst", sagt er. Er könne sich vorstellen, dass Menschen, die einsam sind und Zuneigung suchen, hierherkämen. Eine Gruppe, Eltern, Tochter und Enkelin, hält sich ebenso am Weiher auf. "Es ist eben auch schön für die Kinder, die Tiere kennenzulernen", sagt die Großmutter. Das großzügige Füttern sieht sie aber kritisch. "Alles mit Maß und Ziel." Die Gruppe ist gerne am Weiher, hat sich aber schon einen anderen Platz am Ufer gesucht. "Dort drüben ist sehr viel Kot, da haben wir uns hierher gesetzt", sagt die Tochter.

Folgen der Fütterung

Das Problem sei die "Eutrophierung", sagt Experte Föhrenbacher. Durch die Verunreinigung des Wassers durch Tierkot und nicht verzehrte Futterreste gelangen Nährstoffe in das Wasser. Dadurch entstehen Wasserpflanzen, vor allem Algen. Die Algen sterben sehr schnell ab und werden von Bakterien unter hohem Einsatz von Sauerstoff abgebaut. Der Sauerstoff fehlt in der Folge den Fischen, die dadurch Probleme bekommen. "Weniger Wasservögel" sieht Föhrenbacher als richtigen Lösungsansatz. (mwi)