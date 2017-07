Villingen-Schwenningen Ente Nummer 4057 gewinnt das Brigach-Rennen

Der Round Table hat für das Entenrennen in Villingen erneut 6000 Enten auf die Reise geschickt. Hunderte Schaulustige verfolgten das Rennen. Die Gewinnerente beschert ihren Rennpaten ein Wochenende im Europapark.

Zehn, neun, acht... – der Countdown der vielen Zuschauer, die den Start des von den Mitgliedern des Serviceclubs Round Table 76 initiierten Villinger Entenrennen verfolgten, schickte die 6000 gelben Rennenten auf die Reise. Am Samstag war es wieder so weit: 6000 gelbe Rennenten wurden von der Brücke beim Inselparkhaus für einen guten Zweck auf die gefährliche Reise über die Stromschnellen der reißenden Brigach geschickt. Und nur eine von ihnen konnte die erste sein, die an der Villinger Bahnhofsbrücke von den Mitgliedern des Round Table 76 unter notarieller Aufsicht wieder aufgefischt wurde.

Als einzigen Ballast trugen die Enten unter ihrem Federkleid einen unverwechselbaren Strichcode. Und dieser Strichcode hatte es in sich, konnte doch ausschließlich mit seiner Hilfe der Gewinner des ersten Preises des Villinger Enten-Rennen 2017 ermittelt werden. Und der erste Preis, den die Round Tabler ausgelobt hatten, hatte es ebenfalls in sich. Einer vierköpfigen Familie wird ein zweitägiger Aufenthalt im Europapark bezahlt. Den Gewinn brachte Ente Nummer 4057. Die zweitplatzierte Ente (1196) stand für den Gewinn eines iPad und auch der dritte Preis, ein Mountainbike, (1277) kann sich sehen lassen. Der große Gewinner dieser Aktion ist aber auch in diesem Jahr wieder eine soziale Einrichtung. Jedermann konnte gegen ein entsprechendes Entgelt eine oder mehrere Enten auf die Reise schicken. Der Erlös aus diesem Verkauf und aus der Bewirtung kommt dem Verein "Der bunte Kreis – Leben geben" zugute, der sich für chronisch kranke Kinder engagiert.

Die Gewinner

Folgende Enten haben gewonnen. Die Preise können einen Monat lang im Autohaus Storz auf Herdenen abgeholgt werden. 21, 77, 119, 172, 183, 187, 231, 246, 267, 309, 318, 356, 376, 397, 413, 469, 540, 553, 647, 698, 744, 750, 767, 918, 925, 961, 972, 982, 990, 1036, 1143, 1150, 1153, 1171, 1196, 1223, 1245, 1267, 1277, 1362, 1402, 1543, 1554, 1584, 1626, 1636, 1738, 1770, 1863, 1867, 1894, 1930, 1993, 1994, 2021, 2030, 2052, 2125, 2135, 2139, 2273, 2296, 2300, 2380, 2465, 2586, 2638, 2661, 2742, 2752, 2831, 2850, 2876, 2912, 2919, 2945, 2981, 3011, 3035, 3043, 3112, 3114, 3125, 3160, 3233, 3256, 3288, 3296, 3307, 3393, 3402, 3405, 3472, 3523, 3577, 3616, 3645, 3721, 3740, 3755, 3760, 3870, 3883, 3993, 4057, 4066, 4068, 4212, 4254, 4363, 4416, 4420, 4441, 4535, 4545, 4561, 4588, 4614, 4619, 4676, 4699, 4829, 4873, 4934, 5193, 5267, 5351, 5364, 5381, 5404, 5412, 5419, 5420, 5478, 6108, 6130, 6197.