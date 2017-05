VS-Villingen Endlich ist wieder Cabrio-Wetter!

Was für erwachsene Fahrer von Autos mit aufklappbarem Dach nach der langen Regenperiode gilt, das gilt erst recht für den kleinen Poyraz Gülenc. Der Zweijährige kurvt stolz mit seinem schicken hellblauen Elektromobil durch die Innenstadt von Villingen. Mit Video!

Denn bei so viel Sonnenschein macht die Fahrt im offenen Sportwagen gleich doppelt so viel Spaß. Zumal die großen Cabrios nicht so einfach über das Pflaster der Fußgängerzone sausen dürfen.

Seine Mutter Esra (nicht im Bild) muss zu Fuß Schritt halten. Bild: Jens Fröhlich