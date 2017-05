Bad Dürrheim Elzacher Rebellenzunft stellt im Dürrheimer Narrenschopf aus

Larvenausstellung im Fastnachtsmuseum eröffnet. Einst war Elzach ein Gründungsmitglied der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte

Bad Dürrheim – "Trallo ho" klingt seit Sonntag dem Besucher des Fastnachtsmuseums Narrenschopf der Fastnachtsruf der Elzacher Narrenzunft entgegen. Diese ist Mitglied im legendären "Viererbund" (Rottweil, Überlingen, Oberndorf und Elzach) und gehört damit zu den Rebellenzünften.

Einst waren die Elzacher Gründungsmitglied der 1924 gegründeten Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Nach diversen Querelen traten sie 1953 aus der VSAN wieder aus, seit 1963 ist die Zunft Mitglied des Vierbundes. Über den Viererbund ergibt sich auch die Verbindung der Rebellenzunft zur aktuellen Sonderausstellung im Narrenschopf. In dieser sind nämlich neun Larven – in Elzach redet man nicht von Masken oder Schemen – aus der Karl-Hermann-Estermann-Stiftung zu sehen.

Die neue Ausstellung findet auf Anregung von Veronika Estermann, der Tochter des berühmten Sammlers, statt. Sie ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Zeugwart Siegfried Anton Schneider die Larven aufzuhängen. "Zehn unter 79 Masken in der Sammlung meines Vaters zeigen wohl den Stellenwert auf, den mein Vater der Elzacher Fastnacht gegeben hat", erklärt sie bei der Ausstellungseröffnung an Andreas Lang gerichtet. Der Elzacher Maskenschnitzer Lang kam eigens nach Bad Dürrheim, sind es doch die Masken seines Vaters, die ausgestellt werden. Lediglich eine der gezeigten Masken stammt nicht von Schnitzer Lang.

Elzach hat eine lange Fastnachtstradition. Die ältesten schriftlichen Belege datieren auf 1530. Es mag vorherige Nachweise gegeben haben, was sich jedoch nicht nachweisen lässt, da das Städtchen Elzach Opfer mehrerer verheerender Stadtbrände war, bei denen alle Aufzeichnungen vernichtet wurden. Die Sonderausstellung gibt durch ihre Larven einen Einblick in die Vielfältigkeit der Elzacher Fastnacht. So ist die Hauptfigur, der Schuttig, zu sehen. Charakteristisch ist dessen reich mit Schneckenhäusern verzierte Kopf. Sieben Grundtypen an Larven werden in Elzach unterschieden: Langnase, Gfriß (Bär oder Fuchs), Wilder Mann oder Bartlarve, Lätsch, Mundle, Fratz und Teufel. Figuren sind eben der Schuttig, der Rägemolli, das Nachtwächterpaar und der Taganrufer sowie als Einzelfigur der Teufelsschuttig. Charakteristisch ist ebenfalls die Saubloder. Die Raritäten der sich im Foyer des Narrenschopfes befindlichen Sonderausstellung können zu dessen üblichen Öffnungszeiten angeschaut werden.