Villingen-Schwenningen Elias Raatz : "Poetry-Slam ist je zur Hälfte Text und Performance"

Elias Raatz organisiert am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr den ersten Poetry-Slam im Theater am Turm. Im Interview erzählt er von der Leidenschaft für Worte. Mit Video!

Interview mit Elias Raatz Warum haben Sie diese Veranstaltung organisiert? Hier in Villingen-Schwenningen gibt es die Poetry-Slams der Bücherei, die wirklich sehr gut angenommen werden. Da ich ja selber Poetry-Slam mache, habe ich einfach gedacht „warum nicht selbst Veranstalter sein?“ Ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist, weil es mir Spaß macht, weil ich als Teilnehmer vieler Slams weiß, wie viel Spaß es macht, auf Bühnen vor einem interessierten Publikum zu stehen, das ich hier erwarte.

Wie haben Sie die Teilnehmer ausgewählt? Poetry-Slam ist sehr breit gefächert. Wichtig ist bei der Planung, dass ich nicht nur einen lustigen oder lyrischen oder philosophischen oder xy-Abend habe, sondern eine gute Mischung. Mit den Teilnehmern habe ich alles dabei. Also von jungen U-20-Slammern wie Luis Schulz, der dieses Jahr die baden-württembergischen Meisterschaften gewonnen hat, bis hin zu einem Bo Wimmer aus Marburg, der schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und schon über 1000 Auftritte in Deutschland absolviert hat.

Wie wird der Abend ablaufen? Ich habe mir sieben wundervolle Menschen aus ganz Deutschland eingeladen. Dazu kommt noch Konstantin Kenntner aus Stuttgart, ein grandioser Singer-Songwriter, der die ganze Veranstaltung umrahmen wird. Ablaufen wird es wie ein ganz normaler Poetry-Slam. Die Teilnehmer tragen ihre Texte vor und eine Jury aus dem Publikum vergibt Punkte, wobei am Ende ein Sieger gekürt wird. Schlichtweg erwartet uns ein Abend voller Unterhaltung.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie? Das Theater am Turm hat 95 Plätze. Trotz des Zähringer Narrentreffens am Wochenende sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Es gibt aber noch Tickets.

Wer kommt denn zu Poetry-Slams? Poetry-Slam ist für jedermann. Der 15-jährige Schüler kann daran Gefallen finden. Es kann aber auch bei dem Rentner-Ehepaar von nebenan super ankommen. Es ist für jeden, der sich ein bisschen für diese künstlerische Art und Weise begeistern kann oder auch für die, die gerne einen Abend lang gut unterhalten werden möchten.

Wie schreiben Sie Ihre Texte, wenn Sie einmal selbst als Teilnehmer auf der Bühne stehen? Wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich hin und bin nach einer halben Stunde fertig. Dann ist es aber erstmal ein Text, mit dem man gar nichts anfangen kann. Poetry-Slam ist zur Hälfte Text und zur Hälfte Performance auf der Bühne. Da muss man viele Sätze danach umbauen und zum Teil den Inhalt komplett neu gestalten. Ich würde auch sagen, keiner meiner Texte ist wirklich fertig. Wenn ich einen Text performe, den ich bestimmt schon 20-mal vorgetragen habe, fällt mir jedes mal danach ein „Oh, da musst du noch das eine Wort streichen“ oder wie auch immer.

Was macht einen guten Poetry-Slam aus? Also, ich höre nicht gute und schlechte Texte. Ich höre Texte, die mir gefallen oder nicht. Auch ich kann als Teilnehmer mit demselben Text in Stadt A am Anfang rausfliegen und in Stadt B den Poetry-Slam gewinnen. Es kommt darauf an, dass du da vorne auf der Bühne stehst und dein Ding machst. Wichtig ist vor allem, dass du das, was du sagst, auch wirklich so meinst und dahinter stehst. Das ist, denke ich, das einzig Wichtige an einem Poetry-Slam. Fragen: Anna Burai

Zur Person

Elias Raatz (19) lebt in VS-Schwenningen und hat 2016 am St.-Ursula-Gymnasium sein Abitur gemacht. Er ist Poetry-Slammer (Poetry Slam heißt so viel wie Dichterwettstreit), der sich mittlerweile in ganz Baden-Württemberg einen Namen gemacht hat. Der Abiturient will in diesem Jahr ein Studium in Germanistik und Theologie aufnehmen. Zum Poetry-Slam kam er zufällig durch eine Veranstaltung der Schwenninger Stadtbibliothek, an der er wegen seiner Leidenschaft für das Schreiben teilgenommen hatte. Seitdem tritt er deutschlandweit bei Poetry-Slams auf und veranstaltet am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr, den „Dichterwettstreit – Deluxe“ im Theater am Turm. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt neun Euro. Infos zur Veranstaltung auf Facebook unter www.facebook.de/raatzelias.