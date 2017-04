VS-Schwenningen Elfjährige wird angefahren und leicht verletzt

Bei einem Unfall ist eine elfjährige Fußgängerin am Samstag leicht verletzt worden, als sie mit einem Ford Fiesta zusammenstieß.

Leichte Verletzungen hat sich ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Jakob-Kienzle-Straße zugezogen. Das Mädchen war auf der Uhlandstraße unterwegs und wollte die Jakob-Kienzle-Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta einer 18-Jährigen. Beim Sturz auf die Straße zog sich das Mädchen eine Schürfwunde zu. Die junge Autofahrerin erkundigte sich nach dem Unfall bei der Elfjährigen, ob alles in Ordnung sei. Anschließend setzte sich die Autofahrerin in ihren Wagen und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.