Wetter Eisige Temperaturen in der Region: Was Autofahrer und Hobby-Gärtner jetzt beachten müssen

Eisige Temperaturen in der Region: Was Autofahrer und Hobby-Gärtner jetzt beachten müssen

Auf den sommerlichen März folgt nun das Kältetief Peter. Wer dieser Tage schon gebibbert hat, der sollte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag warm anziehen. Wir haben einige Tipps von Experten aus der Region.

Dem Tief Peter sind die kühlen Temperaturen der vergangenen Tage zu verdanken. Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt, dass der Wetterumschwung zu diesem Zeitpunkt nicht untypisch sei. Schuld ist die Kaltluft aus dem Norden Skandinaviens. Die Folge sind frostige Temperaturen, mit denen derzeit unter anderem die Autofahrer zu kämpfen haben.

Datum schützt vor Winterreifen nicht

Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen appelliert an die Verkehrsteilnehmer. "Man muss sich auch immer darüber bewusst sein, dass man nicht allein auf der Straße ist." Nach der Straßenverkehrsordnung gibt es keine zeitliche Frist, wann man das Auto auf Winterreifen umrüsten muss. Sobald sich jedoch der Fahrer der Witterung bewusst ist, aber trotzdem mit Sommerreifen losfährt, setzt er sich selbst und andere großer Gefahr aus. Wer so in einen Unfall verwickelt wird, sagt Kalmbach, hat mit einer Teilschuld zu rechnen. Das Fahren bei diesen Witterungen setze vor allem einen großen Teil an Eigenverantwortlichkeit und Erfahrung voraus, sagt der Polizeisprecher.

Doch nicht nur den Autofahrern macht der Wetterumschwung zu schaffen. Auch die Pflanzen leiden. Am meisten betroffen sind, laut Stephan Klingner vom Gartencenter Späth in Villingen-Schwenningen, die Sommerblüher (Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen wie zum Beispiel Geranien und Oleander). Pflanzen, die nicht winterhart sind, haben vor allem mit der "fehlenden Bestäubung" zu kämpfen, sagt Klingner. Obstbäume, wie zum Beispiel Kirschbäume, müssen für die Blüte von Insekten und Bienen bestäubt werden. Dieses fehle bei den kalten Temperaturen.

Jede Pflanze braucht besondere Pflege

Oft reiche es nicht aus, die Pflanzen mit Vlies zu bedecken, sagt Klingner. Durch den großen Anteil bereits blühender Pflanzen ist das Gartencenter dazu gezwungen, diese zusätzlich in "geschützten Räumen unterzubringen", sagt Klingner. So könne individuell auf jede Pflanze reagiert werden. Probleme haben auch die Menschen zuhause, die sich nun vermehrt melden würden, sagt Klingner. Die meisten Anrufer machen sich Sorgen um ihre Rosen. Klingner gibt ihnen dann meistens den Rat, die Pflanzen draußen Richtung Hauswand zu platzieren, um deren Wärme zu nutzen." Zusätzlich könne man noch mit Frühbeet-Vlies abdecken, sagt Stephan Klingner.

Und das Vlies wird wohl noch eine Weile auf den Pflanzen bleiben müssen. Denn, so Jürgen Schmidt, bis Donnerstag sei vermehrt mit Schneeschauern und Graupel zu rechnen. Dann stehe dem herrschenden Tief ein neues Hoch namens Querida gegenüber. Das führt zu einem Aufklaren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Folge zur kältesten Nacht der Woche mit einem Tiefstwert von minus fünf Grad. Der April wird auch weiterhin kühl bleiben. "Wärmer als 15 Grad wird es voraussichtlich nicht mehr werden", sagt Diplom-Meteorologe Schmidt.