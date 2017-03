Villingen-Schwenningen Eishockey in Schwenningen: Wild-Wings-Ausbildung steht unter fünf Sternen

Die Schwenninger Wild Wings investieren kräftig in eine bessere Jugendarbeit. Der Eishockeyverein will wieder zur Talenschmiede im Südwesten werden.

Seit fünf Jahren verbessert der SERC 04 kontinuierlich die Qualität seiner Nachwuchsarbeit an. Die Wild Wings wollen wieder die Talentschmiede des Südwestens sein – auf Fünf-Sterne-Niveau.

Dafür nimmt der Verein eine Menge Geld in die Hand. Das hängt mit den Anforderungen der Deutschen Eishockeyliga (DEL) an die Nachwuchsarbeit zusammen. Der Etat für die Nachwuchsarbeit hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt und umfasst jetzt 570 000 Euro jährlich. Das und die Umsetzung des DEL-Konzeptes muss erst einmal gestemmt werden.

Mitverantwortlich für die Entwicklung eines neuen Konzeptes in 2012, dessen Umsetzung und die Umsetzung des Fünf-Sterne-Programms des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) und der DEL, ist Jugendleiter Uwe Schlenker. Er sagt: "Die Leute denken immer, dass Eishockey in Schwenningen ist in Stein gemeißelt. Doch das ist gar nicht so selbstverständlich." Den Leuten sei nicht bewusst, was an finanziellem Aufwand und persönlichem Einsatz dahinter steht.

Schlenker, Vater von drei Eishockey spielenden Jungs (Jahrgang 1994, 1996 und 2002), Leiter der Profiabteilung von 1996 bis 2002 und seit 2012 Jugendleiter der Wild Wings Future, erinnert sich: "Als mein Jüngster anfing aufs Eis zu gehen, merkte ich auf einmal einen richtig großen Leistungsunterschied zu früher – und zwar nach unten."

Anfänge: Immer wieder verlor der Verein Nachwuchstalente, die keine Perspektive mehr sahen. 25 Spieler in fünf Jahren. "Also entwickelten Stefan Deuring, ich und andere einen Fünfjahresplan. Unterstützung erhielten wir von der Vereinsspitze. Die Junior Wings wurden gegründet, die Wild Wings haben sich finanziell daran beteiligt", sagt Uwe Schlenker. Als die Wild Wings 2013 in die DEL zurückkehrten, stiegen die Anforderungen noch einmal.

Das Konzept der fünf Ausbildungssterne sieht finanzielle Förderungen, aber auch Sanktionen von Verbandsseite bei Nichterfüllung vor. Schlenker: "Es ist Fluch und Segen zugleich." Die Anforderungen an das Eishockey Leistungszentrum Südwest sind vielfältig. Ein gewisser sportlicher Erfolg ist nachzuweisen – hinzu kommen Qualifikation und Umfang des Trainerstabes, Anzahl und Qualität der Trainingseinheiten, Leistungskontrollen der Spieler. Ein durchgängiges Konzept von Laufschule bis zu den Junioren, das Kooperationen mit ansässigen Schulen beinhaltet. Schnuppermittage und möglichst hochklassiger Spielbetrieb in allen Altersklassen. Die Wild Wings Future haben eine Kooperation mit der Gartenschule und der Hochschule Furtwangen. Dazu kommt innerhalb des Leistungszentrums eine Kooperation mit den Freiburger Wölfen für die U19A, U16A und B sowie U14. Das ergab bis jetzt vier Sterne. Mit dem 2016 eingerichteten Sportinternat in der Salinenstraße – hier wohnen gegenwärtig sechs junge Sportler aus München, Bietigheim, Freiburg, Lörrach und Frankfurt, zwei weitere sind in Gastfamilien untergebracht – ist der fünfte Stern in greifbare Nähe gerückt. Die Jugendlichen werden von einem hauptamtlichen Sozialpädagogen und einer Hauswirtschafterin betreut. DEL-Cup U14: Zum 26. Internationales DEL U14-Turnier 2016/17 begrüßen die Future-Wings in der Helios-Arena elf Mannschaften aus ganz Deutschland. Los geht es am Freitag um 16.30 Uhr, Ende ist am Samstag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Informationen im Internet: www.wildwings-future.de