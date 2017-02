Eintrittspreis für die Bäder werden teurer

Eintrittspreise in den Hallenbädern und dem Kneippbad steigen zum 1. März um rund Prozent. Hallenbäder kosten dann 4,80 Euro für die Einzelkarte, das Kneippbad 4,50 Euro. Letzte Erhöhung vor fünf Jahren

Villingen-Schwenningen (est) Die Bädergesellschaft der Stadt (BVS) erhöht zum 1. März die Eintrittspreise für das Hallenbad und Kneipbad in Villingen sowie das Neckarbad in Schwenningen.

In den beiden Hallenbädern steigen die Einzeleintritte um 30 Cent auf 4,80 Euro. Auf die Einzelkarte im Kneippbad gibt es ebenfalls einen Zuschlag um 30 Cent auf dann 4,50 Euro. Die ermäßigten Eintrittspreise steigen um 20 Cent. Damit liegt die Preiserhöhung bei rund sieben Prozent. Das gilt auch für die Dauerkarten. Geschäftsführer Ulrich Köngeter begründete die Anhebung mit den gestiegenen Personal- und Energiekosten seit der letzten Erhöhung am 1. Oktober 2012. Hinzu kommt, dass seit Sommer 2015 die Bädereintritte nicht mehr dem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent Mehrwertsteuer unterliegen, sondern dem Regelsatz von 19 Prozent. Die Bädergesellschaft erwartet dadurch einen Mehrerlös von rund 70 000 Euro im Jahr. Die steigenden Kosten, so Köngeter, könnten damit nicht aufgefangen werden. Aber die Erhöhung soll einen Teil zur wirtschaftlichen Verbesserung der BVS beitragen. "Würde die BVS kostendeckende Eintrittspreise erheben, lägen diese bei rund 15 Euro", verdeutlichte er. Aus den Eintritten und Gebühren könne die BVS nur 30 Prozent ihrer Kosten decken. Der jährliche Zuschuss der Stadt liegt zwischen 2,2 und 2,8 Millionen Euro.