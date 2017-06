Villingen-Schwenningen Einsparvorschläge für die Stadt beinhalten viel politischen Sprengstoff

Gutachter zeigen dem Gemeinderat auf, wo die Stadt überall einsparen könnte. Alle Aufgabenbereiche der Stadt wurde ohne Tabus durchkämmt. Gewinnabführung der Sparkasse vorgeschlagen, Einsparungen bei der Fastnacht oder im Kulturbereich

Villingen-Schwenningen – Gestern präsentierten die Gutachter der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGst), eine Beratungsfirma aus Köln, bei einer Pressekonferenz im Villinger Rathaus den entscheidenden Teil ihres durch den Gemeinderat beauftragten Gutachtens: Die mit Spannung erwarteten Vorschläge, wie die Stadt ihre Finanzlage dauerhaft verbessern kann. Das Vorschlagspaket beinhaltet jede Menge politischen Sprengstoff.

Insgesamt, so berichteten die KGst-Mitarbeiter Dirk Geskowiak und Henrik Hahn im Beisein von Oberbürgermeister Rupert Kubon und Bürgermeister Detlev Bührer, gibt es 55 konkrete Vorschläge für Einnahmenerhöhungen und Einsparungen im Verwaltungshaushalt. Damit könnte die städtische Finanzlage jährlich um vier bis 4,4 Millionen Euro verbessert werden. Darüber hinaus haben die Gutachter Prüfaufträge an die Stadtverwaltung für 78 weitere Vorschläge erteilt. Für diese müssen die konkreten Zahlen erst noch ermittelt werden. Auch hier rechnen die Gutachter in Summe mit einem Einsparpotenzial in Millionenhöhe.

Da die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt unantastbar sind, haben sich die Gutachter auf die freiwilligen Aufgaben konzentriert. Dabei pflügten sie ohne Tabus sämtliche Ämter und Aufgaben der Stadt durch. Abgeprüft wurde zugleich, ob die Einsparvorschläge mit der "Strategischen Zielplanung" der Stadt, die ebenfalls von der KGst im Zuge des Gutachtens erarbeitet wurde, sowie mit dem vom Gemeinderat in der letzten Sitzung beschlossenen "Leitbild" in Einklang stehen.

Die Gutachter sind sich im Klaren, dass der Gemeinderat keineswegs alle Vorschläge umsetzen wird. Das Gremium hat es sich zum Ziel gesetzt, aus der Fülle der Vorschläge ein Einsparpaket von mindestens zwei Millionen Euro zu verabschieden, die dauerhaft, also jährlich, den Verwaltungshaushalt verbessern sollen. Oberbürgermeister Rupert Kubon wies gestern den Eindruck zurück, dass zwei Millionen Euro in einem 260-Millionen-Haushalt ein allzu bescheidenes Ziel seien. Viele Posten im Haushalt wie die Umlagen seien Durchlaufposten oder zweckgebunden Mittel. "Zwei Millionen dauerhafte Einsparungen sind sehr viel Geld im Verwaltungshaushalt einer Stadt unserer Größe."

Die größten Haushaltsverbesserungen des 400-seitigen Gutachtens bringen aber weniger die Einsparungen als die Vorschläge zur Erhöhung der Erträge: Beispielsweise sehen die Gutachter auch bei der Höhe der Gewerbesteuer, den die heimischen Betriebe und Gewerbetreibende entrichten, noch "Luft nach oben". Steuererhöhung also, auch die Grundsteuer könnte rauf. Politisch nicht minder brisant sind andere Vorschläge: Gebührenerhöhungen, mehr Geschwindigkeits- und Parkraumkontrollen durch die Stadt. Die Sparkasse VS könnte zu einer jährlichen Gewinnabführung verpflichtet werden, schlagen die Gutachter vor. Auch die Stadtwerke könnte mehr Gewinne als bisher an die Stadt abführen.

Auch bei den Einsparvorschlägen haben die Gutachter heiße Eisen nicht gescheut: Beispiel: Die Freistellzeiten der städtischen Kindergartenleiterinnen für Führungs- und Organisationsaufgaben könnten reduziert werden. Hier gewährt die Stadt den Leiterinnen mehr Freiräume als gesetzlich vorgeschrieben. Werden diese reduziert, so Gutachter Dirk Greskowiak, könnte die Stadt Arbeitszeiten für 18 Vollzeitstellen und damit jährliche über eine Million Euro Personalkosten sparen. Nicht minder brisant: Prüfen soll die Stadt den Vorschlag, ob sie künftig Grundschul-Standorte einsparen kann. Auch die VHS soll auf den Prüfstand: Sowohl die Zahl der Außenstellen, die Kursangebote und die Gebühren. Gutachter Greskowiak: "Die Vorschläge zeigen: Wenn man will, kann man sparen. Es liegt jetzt am politischen Willen des Gemeinderates."

Angesichts der Fülle des Stoffs und der Tragweite der Entscheidungen hat OB Kubon in Absprache mit den Spitzen der Gemeinderatsfraktionen entschieden, die geplante Verabschiedung der Einsparvorschläge zu verschieben. Ursprünglich sollte dies in einer Sondersitzung des Gemeinderates bereits am 25. Juli erfolgen. Die Entscheidung soll nun auf den Herbst vertagt werden, damit die Frakionen mehr Zeit haben, sich eine Meinung zu bilden. Die Verschiebung bedeutet aber auch, dass das Einsparpaket nicht mehr für 2018 wirksam werden kann, sondern erst 2019.

OB Kubon teilte mit, dass das komplette Gutachten auf der städischen Internetseite veröffentlicht wird, damit sich jeder Bürger informieren könne. Sinn und Zweck des Einsparpakets ist es, die städtische Finanzen langfristig zu sichern. Im Moment sprudeln die Einnahmen zwar. Sorgen bereitet den Verantwortlichen aber die rasant steigenden Ausgaben. Werden die Zeiten schlechter, hat die Stadt ein Problem. Hinzu kommt: Ab 2020 sind die Kommunen verpflichtet, von der bisherigen Verwaltungsbuchhaltung (Kameralistik) auf die kaufmännische Buchhaltung (Doppik) umzustellen. Dann sind sie verpflichtet, die Abschreibung auf ihre Gebäude und andere Infrastruktureinrichtungen zu erwirtschaften, was bisher nicht der Fall ist. Stadtkämmerer Hans Kech rechnet ab 2020 mit jährlichen Mehrkosten in Millionenhöhe. "Deshalb ist das Einsparpaket für uns sehr wichtig", betonte er gestern.

Hier einige Beispiel der Gutachter-Vorschläge zur Haushalts-Konsolidierung: