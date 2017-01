Beim großen Festumzug anlässlich des Zähringer Narrentreffens ziehen am Sonntagnachmittag 64 Gruppen knapp drei Stunden durch die Villinger Innenstadt. Am Straßenrand feiern Tausende Zuschauer mit. Die Stimmung ist einmalig.

Es war ein Narren-Spektakel der besonderen Art, das sich am Sonntag um Punkt 14 Uhr durch die Villinger Innenstadt zu schlängeln begann. Ein Umzug der Superlative. Musikalisch wie nie, dafür sorgten die rund 15 Kapellen und Guggenmusik-Gruppen. Lustig wie nie, dafür sorgten die Hexengruppen, die sich allerhand einfallen ließen, um Zuschauer mitzuzerren und mit Bonbons zu versorgen. Stimmungsvoll wie nie, dafür sorgte jede der 64 Gastgruppen.

Anfangs, so schien es, musste sich das Villinger Publikum noch daran gewöhnen, dass neben dem all zu vertrauten Narri-Narro noch gut 50 andere Narrenrufe durch das Städtle klangen. Aber Narren wären keine Narren, wüssten sie sich nicht zu helfen. Als die Altstadtglunki aus Neuenburg, die zugegeben recht am Anfang liefen, merkten, dass auf ihren Ruf „Altstadt-Glunki“ nicht wirklich eine Antwort kam, riefen sie kurzerhand „Narri-Narro“.

Ob Feuerspucker von der Zigeunerclique Neuenburg, oder Hästräger der Narrenzunft Bräunlingen, die im Takt der Musikkapelle ihre Rollen erklingen ließen, irgendwann hatte die Feststimmung jeden mitgerissen. Und die Besucher am Straßenrand sind sich einig. Immer wieder hört man die gleichen Sätze: „Es ist eine tolle Abwechslung, dass auch mal andere Gruppen dabei sind.“ Und: „Es ist schön, dass Villingen bei der Fasnet auch mal ein bisschen öffnet.“ Die Narren, sie waren gekommen, um zu feiern. Und Villingen hieß sie Willkommen. Jeden Einzelnen. Nirgendwo war am Wochenende das Motto „VaSnet vereint“ deutlicher zu spüren, als beim großen Festumzug.



Rund um den Umzug

Insgesamt waren beim großen Festumzug am Sonntagnachmittag 64 Gruppen am Start. Rund 5400 Hästräger und Musiker waren aus den Gastvereinen und aus den Partnerstädten Zittau und Pontarlier angereist. Für die Villinger ein einmaliges Ereignis, da normalerweise der Umzug am Faschingsdienstag nur aus einheimischen Hästrägern besteht. Um das Eindringen von Schwerfahrzeugen zu verhindern, hatten THW und Feuerwehr an den Einfahrten zur Innenstadt Lastwagen quergestellt.