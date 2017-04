Villingen-Schwenningen Einkaufs-Erfolg am Sonntag in Schwenningen

Einkaufs-Erfolg am Sonntag in Schwenningen

Tausende strömen durch die Schwenninger Innenstadt und in den Geschäften drängen sich die Käufer. In den Straßencafés gibt es keinen freien Platz.

Innerhalb von acht Tagen zwei verkaufsoffene Sonntage. Braucht man das? Wohl schon. Wenn auch der Gewerbeverein Oberzentrum es nicht schafft, in Schwenningen unwillige Einzelhändler beziehungsweise Gewerbetreibende für zusätzliche Unterhaltungsaktionen beim verkaufsoffenen Sonntag unter einen Hut zu kriegen, erfreut sich der Extratag in der Neckarstadt größter Beliebtheit. Tausende strömten durch die Innenstadt. Erfahrungsgemäß sind auch die Randgebiete immer extrem stark frequentiert.

Für die einen macht es der Markt aus, für die anderen die Atmosphäre. Bei den Marktständen finde man immer etwas, was man sonst nicht findet, so die Meinung einer Schwenningerin. Und sei es bloß die leckere Grillwurst von einem ganz bestimmten Stand, die sie besonders liebt und gerade genussvoll verspeist. Jedenfalls waren Innenstadt und Geschäfte brechend voll, überall stapelten sich quasi die Leute, ihrer Kauflust nachgebend.

Im City-Rondell wie auch in allen Geschäften darin war die Hölle los. "Es ist viel los, aber das ist noch nicht mal so viel, als wenn schlechtes Wetter wäre", erzählt eine Mitarbeiterin von Drogeriemarkt Müller, während sie im Akkord Kunden an der Kasse bedient. Bei schlechtem Wetter würde es sogar noch mehr Kunden in die Geschäfte ziehen.

Einkaufen tun beileibe nicht alle, die unterwegs waren. Etliche Männer schoben brav Kinderwagen durch die Gegend, während die Gattinnen auf Shoppingtour waren, Spielplätze quollen über, in den Cafés gab es kein freies Plätzchen. Die drei Schwenninger Seniorinnen Walli Tschabrunn, Helga Richter und Gisela Potrykus genossen einfach die Stimmung. "Wir gehen raus, um die Atmosphäre zu genießen und schauen, wen wir alles treffen", erklären sie. Zum Einkaufen hätten sie als Rentnerinnen unter der Woche Zeit genug.

Anders sieht es Stefanie Rosse aus Spaichingen. Sie komme extra wegen des verkaufsoffenen Sonntages. "Ich arbeite selbst am Samstag, deshalb ist das für mich eine tolle Gelegenheit, in Ruhe zu bummeln", erklärt sie. Karsten Hebecker und seine Lebenspartnerin genießen, dass etwas los ist. Der gebürtige Magdeburger vermisst ein bisschen Action in der Stadt und freut sich, wenn etwas los ist. "Ich finde, es gibt zu wenig kulturelle Angebote für junge Leute in Schwenningen", sagt er und spricht von Veranstaltungen mit Coverbands.

Jedenfalls war der Sonntag in Schwenningen geprägt von lockerer, genussvoller Frühlingsatmosphäre.

Die Massen schoben sich durch die gesamte Fußgängerzone bis auf den Muslenplatz, auf dem ebenfalls Hochbetrieb herrschte und die überquellenden Busse zeigten, dass nicht nur Schwenninger den Weg in die Innenstadt fanden.