Villingen-Schwenningen Eingestürzte Decke im Hebammenhaus

Bauschaden durch Kondenswasser. Zum Glück kein Personenschaden. Container als Ersatzräume. Hallenbad nicht betroffen

Besucher des Hallenbades haben sich schon gewundert, warum neben dem Haupteingang zwei Container aufgestellt wurden. Die Antwort lieferte gestern Stadtwerke- und Bäder-Chef Ulrich Köngeter. In dem Flachdachbau neben dem Hallenbad ist die Decke zusammengebrochen. Als Ersatzräume dienen nun die Container.

Den Flachdachanbau hat die Bädergesellschaft seit Jahren an das Hebammenhaus vermietet. Am Samstag vor 14 Tagen ist darin die Decke heruntergekommen. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in den Räumen. Inzwischen scheint klar, dass das Dämmmaterial, das auf der abgehängten Decke aufgebracht war, große Mengen Kondenswasser aufgesaugt hat. Unter dem Gewicht ist die Decke eingebrochen. Ursache des Kondenswassers ist offenbar, dass die Seitenmauer nicht ganz bis zum Flachdach hochgemauert war und seitlich feuchte Luft in einen Zwischenraum zwischen Dach und Decke eindringen konnte.

Das Hallenbad selbst ist von dem Bauschaden nicht betroffen, nur das Nebengebäude. "Wir haben umgehend einen Sachverständigen herbeigezogen und Sicherungsmaßnahmen ergriffen," berichtet Köngeter. Köngeter schätzt, dass die als Ausweichräume fürs Hebammenhaus aufgestellten Container noch drei, vier Monate bis zur Schadensbehebung benötigt werden. Der Gutachter wird sich nun auf Ursachenforschung begeben und ein Sanierungsvorschlag unterbreiten.