VS-Schwenningen Eingeklemmt: Frau bei Unfall auf der B27 schwer verletzt

Zu einem heftigen Unfall ist es am Donnerstag bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der B27 zwischen dem Messegelände und der Abfahrt Mühlhausen gekommen. Zwei Autos kollidierten. Eine Fahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte rückten am Donnerstag gegen 12.15 Uhr zu dem Einsatz aus. Nach ersten Informationen fuhr ein schwarzer Mazda auf der B27 von Rottweil in Richtung VS-Schwenningen. Ein Ford war auf der B27 von VS-Schwenningen in Richtung Rottweil unterwegs. Zwischen dem Messegelände und der Abfahrt Mühlhausen prallte der Ford in die Fahrerseite des Mazda.Warum die beiden Autos bei winterlichen Straßenverhältnissen kollidierten und wer Schuld war, müssen die Ermittlungen der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil noch ergeben.Bei dem Unfall wurde der Ford in den Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und kam ins Klinikum. Während der Beifahrer und ein Mitfahrer des Mazda leicht verletzt aus dem Fahrzeug gerettet werden konnten, war die Fahrerin eingeklemmt.Die Feuerwehr Schwenningen musste sie mit Schere und Spreitzer aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen ins Klinikum.Durch den Unfall musste die B27 zwischen Messe und Mühlhausen für den Verkehr voll gesperrt werden. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber CH 11, zwei Rettungswagen sowie die Polizei.