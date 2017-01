Villingen-Schwenningen Eine teuflisch schöne Nacht für Narren: Alle Bilder von Nachtumzug und Party der Wolfbachrolli Pfaffenweiler

1400 Hästräger und tausende Zuschauer machten den Pfaffenweiler Nachtumzug so groß wie nie zuvor.

Diesmal wurde der Nachtumzug der Wolfbach-Rolli aus Pfaffenweiler zur bislang größten Veranstaltung ihrer Art: 45 Gruppen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, Elztal und dem Kaiserstuhl bis zum Bodensee waren der Einladung in den südlichen Stadtteil von Villingen gefolgt und sorgten dort am Samstag bis spät in die Nacht für Super-Stimmung. "49 Gruppen haben sich ursprünglich für den Umzug angemeldet. Einige haben wetterbedingt abgesagt", erklärt die Umzugssprecherin Katja Jaggy, die mit Jens Ebner das Kommentatorenteam im Oberdorf bildete.

Von fröstelnden Gästen mit verzogenen Mienen angesichts des Wetters war keine Spur zu sehen. Bei etwa drei Grad unter Null waren die Straßen von feierbegeisterten Schaulustigen aus Nah und Fern gesäumt. Hexen, Dämonen, sogar der Leibhaftige höchstpersönlich trugen zur Bespaßung der mehreren Tausend Menschen umfassenden Besucherschar bei. Insgesamt sieben Musikkapellen waren mit von der Partie, darunter die Guggenmusik der Riggisberger Pulswärmer oder die Harmonie aus Niedereschach – sie sorgten beim Umzug für Pausen im ausgelassenen Wüten.

Traditionell wurden die weiblichen Gäste am Straßenrand besonders in Mitleidenschaft gezogen. Am wildesten trieben es hier wohl die Brunnä Hexen aus Oberbaldingen, die sich auch in dem frisch zurechtgekehrten Schnee an den Straßenrändern wahre Schlachten untereinander lieferten.

Angeführt wurde der Zug von der Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler, gefolgt von der gastgebenden Zunft der Wolfbach-Rollis. Mit Karbatschengeknall schlängelte sich der knapp 1400 Hästräger umfassende Zug über die Kohlbrunnen- und Efeustraße bis zur Turn- und Festhalle, wo man sich mit Fleischkäswecken am Wössner-Stand eindecken konnte.

Nicht zuletzt die optimale Organisation in Sachen Verpflegung mit mehreren Besenwirtschaften, Verkaufs- und Crêpe-Ständen ließ den über eine Stunde dauernden Umzug für die Besucher zu einem kurzweiligen Vergnügen werden. Bereits zwei Stunden vor Marschbeginn hatten sich die Zunftmeister zu einem geselligen Umtrunk in der Turn- und Festhalle getroffen. Hier begann schließlich nach dem Umzug die Sause mit DJ Fazio und diversen Musikgruppen, die sich bis tief in die Nacht hineinzog.

Für viele Gruppen und Zünften kommt der Nachtumzug der Wolfbach-Rolli einer Fasnachtseröffnung gleich. "Wir versuchen, jedes Jahr die Latte etwas höher zu legen und müssen den Leuten etwas Neues und mehr bieten. So kommt auch die hohe Zahl der teilnehmenden Gruppen zustande", kommentiert Katja Jaggy.