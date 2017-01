vor 14 Minuten Wolfgang Bräun Exklusiv Eine Ehrentanne für den Eiermaa

Die Erinnerungen an das Original Richard Säger leben weiter in Villingen. Noch heute kommt er bei den Jaag-Puppen zu Ehren – jetzt müsste man ihm noch ein Ruhe-Bänklein widmen an jener Tanne, die auch im gewidmet ist