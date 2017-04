Villingen-Schwenningen Eine Behörde strukturiert sich neu: Das Finanzamt VS wird digitaler

1,29 Milliarden Euro hat das doppelstädtische Finanzamt im vergangenen Jahr an Steuergeldern verbucht. Die Standard-Veranlagung läuft heut längst beinahe vollautomatisch. Künftig soll das auch bei anderen Fällen möglich sein. Was das für die Steuerzahler bedeutet und welcher Aufwand dahinter steckt, erklärt Finanzamtschef Karl-Heinz Huy im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Das Finanzamt wird immer mehr zu einer automatisierten Behörde. Wer keine Überraschungen in seine Steuererklärung einbaut, kann damit rechnen, dass der Bescheid sehr rasch das Amt durchläuft. 41 Tage beträgt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer derzeit. Der Landesschnitt liegt bei 40 Tagen. Wer seine Erklärung so einreicht, dass sie als so genannter Auto-Fall nicht mehr von Beamten auf den Schreibtisch genommen werden muss, erhält seine Abrechnung vom Finanzamt „Nach etwa zwei Wochen“, wie der Leiter der Behörde, Karl-Heinz Huy, jetzt in einem SÜDKURIER-Gespräch darlegte.

209 648 Einwohner im Kreis ergeben beim Finanzamt aktuell 71 500 Einkommensteuerfälle. Deutlich über die Hälfte dieser Erklärungen, nämlich 60,2 Prozent, werden laut Amtsvorsteher Huy über dass Steuerprogramm namens Elster elektronisch eingereicht. Für Bürger gibt es mittlerweile auch seit 2014 die vorausgefüllte Steuererklärung. Hier können die Daten wie Arbeitslohn und Rentenversicherung einfließen. Diese Angaben müssen der Behörde bis Ende Februar vorliegen. Erst dann beginnt das Steuer-Jahr im Finanzamt so richtig.

299 Menschen arbeiten derzeit für das Finanzamt. „Das soll auch so bleiben“, versichert Huy auf Nachfrage des SÜDKURIER. Denn: Huy wird das Finanzamt in seiner Organisationsstruktur umbauen. Anders formuliert: Das Amt steht intern vor einem Umbruch. Wer seine Steuererklärung auf den blassgrünen Vordrucken in einem großen Kuvert bei der Behörde in den Briefkasten wirft, wird bald schon ganz anders behandelt werden. „Wir wollen solche Papier-Erklärungen nach Karlsruhe zum Einscannen schicken“, sagt Huy. Nur ein erster Schritt in einem größeren Konzept.

Das neue Finanzamt soll in Teams aufgeteilt werden. Die Beamten, die mit der eigentlichen Steuerprüfung beauftragt sein werden, kommen ganz am Schluss einer Bearbeitungs-Kette. Digital erfasste oder reingereichte Erklärungen durchlaufen zunächst ein Risiko-Management-System. Zeigt dieses Computer-Programm keine Auffälligkeiten an, kann der Fall schon in die Buchhaltung zur Rückerstattung weitergereicht werden – vollautomatisch, versteht sich.

Der Prüf-Prozess der Steuererklärungen soll von allen peripheren Aufgaben befreit werden. Das ist das Ziel der Finanzamts-Neuausrichtung. Laut Huy sollen Aufgaben wir die zeitliche Überwachung in einem gesonderten Team angesiedelten werden. Alle organisatorischen Fragen einer Steuererklärung – stimmt die Adresse, ist das Geburtsdatum richtig eingetippt – werden getrennt geprüft. In Huys Worten hört sich das so an: "Wir ziehen aus den Veranlagungsstellen alle organisatorischen Fragen heraus.“

Warum macht man das in einem Amt? Karl-Heinz Huy erklärt: „Das Personal ist gedeckelt, mehr geht nicht. Wir haben aber immer mehr Fälle zu bearbeiten.“ Diese Herausforderung müsste mit Umstrukturierungen gelöst werden, beschreibt er. Und fügt noch vielsagend hinzu: „Wenn jeder alles macht, dann bleibt ja oft die Qualität der Arbeit auf der Strecke.“ Auch deshalb: Die Teams.

Mehr Fälle gab es bis zuletzt in der Behörde auch durch die vielen Selbstanzeigen infolge der Öffnung bisheriger Steueroasen wie etwa der Schweiz. „Die Selbstanzeigen stagnieren“, sagt Huy. 1,29 Milliarden Euro verbuchte das Amt im Jahr 2016. Zwei interessante Zahlenbereiche aus der Jahresbilanz der Behörde: Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer stagnieren im Vorjahresvergleich. Karl-Heinz Huy erklärt das so. „Der Bau-Boom hält bei uns an, die Zahlen bewegen sich auf sehr hohem Niveau." 23 Millionen Euro fallen allein bei diesem Posten an. "Markant rückläufig ist die Zahl der Landwirte, die im Gebiet der 20 Landkreis-Städte Steuererklärungen abgeben. Gab es 2015 noch genau 1754 steuerlich erfasste Landwirte, so sind dies 2016 noch genau 1578", sagt Wilfried Baschnagel, der Einkommenssteuer-Hauptsachgebietsleiter des Finanzamts.

Den Kontakt zum Steuer-Bürger wird das Finanzamt sicherlich nicht verlieren während der nun eröffneten Jahre der Automatisierung. 4181 Einkommenssteuererklärungen konnten 2016 gänzlich vollautomatisch durch die Behörde geschleust werden. Das entspricht 5,7 Prozent aller Fälle. Es gibt also noch Luft nach oben.

Und: Genau hinsehen ist in diesem Amt besondere Pflicht. Die 25 Betriebsprüfer und neun Amtsbetriebsprüfer haben 2016 insgesamt 817 Einzeluntersuchungen durchgeführt. Zusätzlich waren sechs Umsatzsteuerprüfer und fünf Lohnsteuerprüfer im Einsatz. Insgesamt haben sich dadurch Mehrsteuern von 24,8 Millionen Euro ergeben“, bilanziert Karl-Heinz Huy. Im Klartext: 25 Millionen Euro sollten den öffentlichen Kassen vorenthalten werden. Geld, das nun für Straßenbau, Schulen und Universitäten ausgegeben werden kann.

Rein personell ist das Finanzamt auch ein Karriere-Sprungbrett. Der bisherige Stellvertreter von Huy, Michael Kewes, wird zum neuen Leiter des Rottweiler Finanzamtes ernannt.

Das Finanzamt in Zahlen