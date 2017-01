Villingen-Schwenningen Einbruchversuch in Kita am Ziegelbach: Täter kommt durchs Fenster

Einbruchversuch in Kita am Ziegelbach: Täter kommt durchs Fenster

Vermutlich durch ein unverriegeltes Fenster hat sich ein Einbrecher über die Weihnachtsfeiertage Zugang zur Kita am Ziegelbach verschafft. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 23. Dezember, und Dienstag, 27. Dezember versucht, in eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Ziegelbach" einzubrechen. Durch ein vermutlich unverriegeltes Fenster verschaffte er sich Zutritt zum Gebäude. Dort versuchte er, die Bürotür aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Ohne Diebesgut verließ der Täter den Tatort. Am Gebäude entstand Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen, Telefon 07721/6010, in Verbindung zu setzen.