VS-Villingen Einbruch ins Landratsamt: Polizei bittet um Hinweise

In den späten Abendstunden des Sonntags, vermutlich zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in das Landratsamtsgebäude in der Straße "Am Hoptbühl" eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Unbekannte nach dem Einschlagen einer Scheibe Zutritt in das Gebäude. Innerhalb des Landratsamtes brach der Täter eine verschlossene Bürotüre auf, durchwühlte Schränke und Schubladen und drang auch in weitere Büros ein. Ob und wenn ja, was genau der Einbrecher entwendet hat, steht noch nicht fest.Möglicherweise nahm der Eindringling einen Fahrzeugschlüssel eines dienstlichen Opel Astras an sich. Das in der Tiefgarage des Landratsamtes abgestellte Fahrzeug wurde eventuell vom Täter für eine "Spritzfahrt" benutzt und dann wieder in der Garage abgestellt.Die Polizei Villingen ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um Hinweise. Wer in den Abendstunden des Ostersonntags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Landratsamtsgebäudes in der Straße "Am Hoptbühl" gemacht, dort verdächtige Personen oder auch einen Fahrzeuglenker eines Opel Astras aus der Tiefgarage beziehungsweise in diese hinein fahren gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.