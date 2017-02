VS-Schwenningen Einbruch in Hochschule: Diebe entwenden Tresor mit Bargeld

Einbruch in Hochschule: Diebe entwenden Tresor mit Bargeld

Aus einem Büro der Dualen Hochschule in Schwenningen haben bislang unbekannte Täter offenbar in einem Karton einen kleinen Tresor entwendet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein Möbeltresor – ein kleiner Tresor, üblicherweise in Schränken aufbewahrt – ist aus einem Büro der Dualen Hochschule in der Friedrich-Ebert-Straße im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 26. Januar, bis Montag, 30. Januar von bislang unbekannten Tätern entwendet worden.

Der graue Tresor mit Elektroschloss befand sich frei stehend in einem normalerweise mit Transponder gesicherten Büro. Die Türe wurde nicht gewaltsam geöffnet. Ob diese verschlossen war, konnte noch nicht geklärt werden.

Zum Abtransport wurde der Tresor vermutlich in einem aufgefundenen Karton verstaut. In dem Tresor wurden mehrere Geldkassetten mit Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe aufbewahrt.

Die Polizei Schwenningen (077208500-0) ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.