VS-Villingen Einbrecher wühlen im Kindergarten

Unbekannte beschädigen Tür und Fenster und hinterlassen einen Schaden von 3000 Euro. Was gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt.

VS-Villingen (sk) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in einen Kindergarten in der Wöschhalde eingedrungen und haben dabei ein Fenster und eine Terrassentür beschädigt. Zuerst versuchten die Täter nach Angaben der Polizei, ein Fenster aufzubrechen, wobei die Scheibe riss. Danach hebelten sie mit einem Geißfuß die Terrassentür auf. Sie durchsuchten den ganzen Kindergarten. Was genau gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der Sachschaden ist beträchtlich, so die Ordnungshüter. Er wird auf fast 3000 Euro geschätzt.