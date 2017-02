Villingen-Schwenningen Einbrecher knacken bei der Diakonie einen Tresor

In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter bei der Diakonie eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Die Einbrecher hebelten bei dem Gebäude an der Straße Auf Rinelen den Personaleingang auf und durchsuchten im Gebäude sämtliche Räume. Einen größeren Stahlschrank, der in einem Büro stand, hebelten sie so weit auf, dass sie hineingreifen und eine Geldkassette entnehmen konnten. Daraus entwendeten sie das Bargeld. Wieviel Geld sich in der Kasse befand, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden geht in die Tausende.